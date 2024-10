Se busca: conductor atropelló a perrito en Zuazua

Se busca: atropelló a perrito en Zuazua; reportan hasta 30 maltratos por semana

Se pide el apoyo para localizar a una persona que atropelló de manera intensional a un perrito, dejándolo herido en el municipio de Zuazua, una localidad donde asociaciones reciben de 25 a 30 reportes semanales de violencia o abandono animal.

Como quedó grabado en la cámara de videovigilancia, el pasado jueves 24 de octubre la persona que conducía la camioneta roja atropelló al perrito que estaba en la calle Santa Margarita de la colonia Misión de Santa Elena.

“La verdad sí me dio coraje pues la persona iba a pasar, pudiendo pasar por otra parte, por otro lado, pasa arriba del perrito”, comentó una de las vecinas.

Hasta el momento no se ha localizado a la persona. No es un caso aislado, de acuerdo con la asociación Ayúdanos a Ayudar Zuazua, los reportes de abandono y maltratos son comunes y no disminuyen.

“O sea 25 a 30 reportes a la semana; callejeros o que los dejan encerrados en su casa y las personas se salen y no les dejan comida, agua o que están en la calle o tienen sarna o que tienen parvovirus; mucha gente este tipo de enfermedades como no saben tratar, los abandonan a los gatos y los perritos”, dijo Selene Castañeda Martínez, colaboradora de la asociación.

La asociación tiene varios videos de los diferentes animales, víctimas de maltrato; otro caso parecido al de la camioneta roja, sucedió en febrero cuando una camioneta blanca atropelló a un lomito.

Ayúdanos a Ayudar recibe perros y gatos con maltratos, algunos logran dar en adopción, además de realizar campañas de esterilización, sin embargo, piden a la administración de Elva Deyanira Martínez González, firmar convenios con Bienestar Animal del gobierno de Nuevo León para que sean las autoridades municipales a su cargo las que puedan multar estos casos de maltrato.

“Para llevar a cabo la ley para el derecho animal se debe tener la licencia o la venia de la alcaldesa, si no, no se pueden realizar las multas”, comentó María de los Ángeles López Castillo, directora de la asociación.

Hasta el momento no se tiene una forma de castigar de manera interna los casos de maltrato animal, por lo que consideran que esto impiden acceder a la justicia; las multas van de los 25 mil a 50 mil pesos.

