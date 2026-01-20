Relata maestro colombiano hechos tras desaparición en Aeropuerto

Leonardo Escobar Barrios narró que llegó a Monterrey sin que pudiera continuar su viaje por circunstancias que calificó como irregulares y aún sin explicación

El académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, ofreció por primera vez su testimonio público sobre los hechos que vivió tras desaparecer el pasado 2 de enero, luego de arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde solo realizaría una escala de tres horas rumbo a la Ciudad de México.

En un mensaje difundido a través de los canales institucionales de la Ibero Puebla, Escobar Barrios narró que llegó a Monterrey el 31 de diciembre, sin que pudiera continuar su viaje por circunstancias que calificó como irregulares y aún sin explicación.

Posteriormente, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y trasladado a una celda en el municipio de Apodaca, donde permaneció tres días, sin que su detención quedara registrada en el Registro Nacional de Detenciones.

RdP: sobre la localización del Dr. Leonardo Escobar Barrios https://t.co/Jp09l974dz — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 19, 2026

Asegura fue golpeado

Durante ese periodo, aseguró haber sido golpeado, lo que le provocó la fractura de tres costillas, lesión que —dijo— ya fue comprobada médicamente.

“Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la guardia nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres las costillas, lo cual fue probado médicamente”, afirmó el académico.

Además, señaló que nunca se le informaron sus derechos ni se le permitió comunicarse con su familia.

Tras ser liberado, Escobar Barrios explicó que continuó desorientado, sin recibir atención médica, y que al intentar regresar al aeropuerto fue despojado de sus pertenencias, inadmitido en las instalaciones y finalmente obligado a deambular por los alrededores, sin documentos, dinero, alimento ni agua, durante varios días.

“Fui liberado, cuando salí de la celda, seguía muy desorientado, traté de acercarme hasta el Aeropuerto de Monterrey, tratando de terminar mi escala. Al llegar al aeropuerto de Monterrey de alguna manera fui despojado de mis pertenencias y esto me imposibilitó poder seguir viajando".

El académico relató que esta situación lo llevó a un estado extremo de vulnerabilidad, al grado de refugiarse en la maleza para evitar el sol y la deshidratación.

"Estuve cuatro días deambulando sin comer, sin tomar agua y sin asistencia. Fui orillado a una situación de calle y tuve que refugiarme en la maleza para evitar el sol y la deshidratación", narró.

Su arribo al centro de rehabilitación

Fue entonces cuando una patrulla vinculada a una clínica de rehabilitación lo encontró en condiciones críticas y lo trasladó a un centro ubicado en el municipio de Juárez, donde permaneció 10 días inconsciente, presentando mutismo y sin poder identificar su identidad.

“Permanezco 10 días en una total inconsciencia yo no recuerdo y ellos dicen que solo nada más tuve mutismo no hable y solo tomé agua”

El 15 de enero, recobró la conciencia y logró recordar quién era, lo que permitió que coincidiera su caso con una ficha de búsqueda activa, siendo finalmente localizado y rescatado por autoridades ministeriales.

“Finalmente el día 15 recuerdo quien soy como me llamo, donde trabajo y empiezo a buscar un plan para informar mi identidad y tratar de salir de ahí. Era muy difícil comunicación con mi familia era imposibilitada".

En su testimonio, Escobar Barrios denunció irregularidades graves, como la falta de registro de su detención, la ausencia de asistencia médica, la presunta discriminación hacia ciudadanos colombianos en procesos migratorios y el uso de datos personales sensibles.

También aclaró que su ingreso al centro de rehabilitación no fue voluntario, sino una acción de emergencia que —afirmó— le salvó la vida.

El profesor subrayó que su caso evidencia irregularidades sistemáticas en los procesos migratorios de México, señalando una presunta discriminación hacia ciudadanos colombianos.

Finalmente, agradeció el apoyo de la Ibero Puebla, la Cancillería y el Consulado de Colombia, así como a las fiscalías locales que participaron en su localización.

Escobar Barrios fue enfático al señalar que su testimonio busca evitar que estos hechos se repitan y queden como un caso aislado de abuso de autoridad y omisión institucional.