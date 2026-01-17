Localizan con vida en Juárez a maestro colombiano desaparecido

Trasciende que Leonardo Ariel se encontraba en un centro de rehabilitación en Juárez, sin que se sepan más detalles sobre por qué se encontraba en este lugar

Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de origen colombiano quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero en Nuevo León, fue localizado con vida en el municipio de Juárez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la localización del académico, resultado de un trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad estatales y federales tras varios días de labores de búsqueda.

La pareja del maestro, Jorge Landa, confirmó a El Horizonte que Escobar Barrios ya fue ubicado con vida, se reencontró con su familia y fue sometido a una valoración médica para conocer su estado de salud.

El académico arribó en compañía de agentes de la Policía Ministerial y descendió por su propio pie de un vehículo oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias en las que fue encontrado

Detalles de su localización

De acuerdo con las primeras indagatorias, personas del lugar señalaron haber visto al hombre caminando por la calle y le ofrecieron ayuda. Los primeros indicios apuntan a que el académico se encontraba en el sitio por su propia voluntad.

Trascendió que el anexo denominado Comunidad Fénix fue quien alertó a las autoridades sobre la presencia del profesor en el lugar.

“Hasta el momento la información que tenemos es esa, tan es así que el personal del centro se comunicó con nosotros para que verificamos que era esa persona”, finalizó el fiscal.

Estado realizó mega operativo de búsqueda para localizarlo

Este viernes se desplegó un amplio operativo de búsqueda sobre la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el que participaron alrededor de 100 elementos de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, el Grupo BUPE de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones, Protección Civil estatal y municipal, así como efectivos de la Guardia Nacional.

Fiscalía da el primer reporte

Una vez que Leonardo Ariel Escobar Barrios llegó a las instalaciones de la Fiscalía de Personas Desaparecidas se comenzó con el protocolo para comenzar a esclarecer los hechos y fue el encargado de esta dependencia, Raúl Alejandro Sepúlveda Martínez, quien comenzó a esclarecer los hechos.

El Fiscal comentó que el colombiano fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por una falta administrativa, por lo que personal de Guardia Nacional lo canalizó con la Policía Municipal, que lo puso bajo arresto por 36 horas.

Una vez concluido este periodo, Escobar fue liberado y comenzó a deambular entre los límites de Apodaca, Juárez y Pesquería. Cuando caminaba por una vía que cruza por los tres municipios, fue visto por personas pertenecientes al anexo, en el cual fue localizado este viernes 16 de enero.

Una vez en este centro de rehabilitación, personal de este espacio se comunicó con las autoridades para informar que Escobar Barrios se encontraba en sus instalaciones.

Tanto los familiares de Leonardo en Colombia, como el personal de la Universidad Iberoamericana de Puebla ya fueron notificadas de su localización.

De momento no se tiene más información sobre su estado de salud, pues apuntó que todavía se encuentran realizando los exámenes médicos y la entrevista posterior a su arribo.

Universidad celebra localización de su maestro

Minutos después de que Leonardo Ariel fue localizado, la Universidad Iberoamericana de Puebla, su centro de trabajo, emitió un comunicado en el que celebró que los esfuerzos por dar con su paradero rindieron frutos.