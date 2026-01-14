Emiten alerta de búsqueda para maestro colombiano en Nuevo León

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó el apoyo de la ciudadanía para la difusión del caso, con el objetivo de dar con su paradero

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León emitió una alerta de búsqueda para localizar a Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años, de nacionalidad colombiana, quien fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, tras arribar al país en un vuelo internacional.

“Llega a Monterrey. No sabemos qué pasa porque solo hasta el dos de total hasta el 2 de enero él se comunica con su hermana Lina y me envía a mí unos mensajes. A Lina le indica que lo detuvieron, tuve un problema. Me detuvieron. Si a él lo detiene la seguridad pública, no sabemos por qué razón a los de seguridad pública. De hecho, él se comunica de un número de seguridad pública porque le dan derecho a una llamada. y el día 2 sale” señaló su prima Elvira Romero Escobar.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Leonardo Ariel Escobar mide 1.75 metros, es de complexión delgada y se desempeña como docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Según la información de su familia, el académico había viajado a Colombia para pasar las fiestas decembrinas y, al regresar a México, perdió comunicación tras su llegada a Nuevo León, cuando se dirigía a Puebla para retomar sus actividades académicas… Su prima aseguro que la llamada la recibieron de la Secretaria de Seguridad Pública del municipio de Apodaca.

“Tenemos entendido que una persona no puede estar retenida por más de 36 horas y al parecer Leonardo retenida por más de 20 horas. No sé bajo qué argumentos, bajo qué infracción, realmente lo. Lo que sí, lo que sí exigimos y lo que sí nos preocupa es que Seguridad Pública dice que ellos no retuvieron a Leonardo. No hay registros de esa retención. Sin embargo, por qué Leonardo se comunica de un número adscrito a Seguridad Pública del municipio de Apodaca”, manifestó Romero Escobar.

A través de un comunicado, la Universidad Iberoamericana de Puebla informó que se ha sumado a los procesos de acompañamiento y búsqueda, en coordinación con las autoridades.

Asimismo, el Sistema Universitario Jesuita hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que redoblen esfuerzos ante las inconsistencias y falta de claridad en la información proporcionada hasta el momento pues no existe registro de su detención o liberación en el Registro Nacional de Detenciones.

El Sistema Universitario Jesuita exigió la presentación inmediata y con vida del académico, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y deslindar responsabilidades.