Relaciones amorosas con IA: una dependencia peligrosa

A principios de los noventas, la "hotline" fue una plataforma muy utilizada donde se podía tener una aventura a través de la imaginación y una dulce voz, pero hoy ya no es necesario nada de eso, pues con el celular y la inteligencia artificial se puede tener a la pareja de nuestros sueños.

Se tratan de aplicaciones de chats con inteligencia artificial donde se pueden escoger modalidades de conversación que van desde una simple amistad hasta noviazgo.

Detrás de estas aplicaciones se esconde un sistema que podría generar ansiedad y depresión.

“Lo que pasa con esas aplicaciones es que crean un sistema de recompensa que es bastante atractivo, indicó la psicóloga Alicia Villanueva.

“Prácticamente nosotros podemos tener el control de lo que nos dice. Y si quiero que me dé halagos, pues me va a dar halagos. Si quiero que me dé ideas sobre hacer algo, me las va a dar”.

Las aplicaciones cuentan con la oportunidad de realizar llamadas, recibir fotografías eróticas y otras funciones premium que involucran un costo extra, esto genera una mayor dependencia que puede encaminar al usuario hasta la muerte.

“Puede provocar ansiedad de que cada vez quiera más. Ahora sí que, como cualquier dependencia, algunas sustancias, cada vez voy a querer más y no va a ser suficiente".

"Puede crear una baja autoestima, lo cual nos puede llevar también a una depresión de tanto aislamiento, porque hay que considerar que los humanos necesitamos interacción humana”, agregó.

A pesar de que esto parezca una realidad lejana, desgraciadamente el pasado 28 de febrero un adolescente de 14 años, en Florida, tomó un arma y se suicidó a causa de la dependencia que generó con una de estas aplicaciones.

El día de mañana le contaremos cómo estos supuestos chats amistosos podrían afectar la privacidad de su información.

Comentarios