Preparan película de comedia inspirada en Green Day

La agrupación estadounidense Green Day está desarrollando junto a Live Nation una película de comedia inspirada en ellos mismos, según informó el medio especializado Variety.

El director estadounidense Lee Kirk ('The Office') liderará esta película del género coming of age que llevará por nombre 'New Years Rev' y ya se está produciendo en el estado de Oklahoma.

La cinta seguirá a tres amigos adolescentes que viajan a Los Ángeles pensando erróneamente que serán la banda de apertura para el show de Green Day durante un evento de año nuevo.

"Su viaje por carretera es una excursión ruidosa y traviesa por todo el país llena de aventuras, basada en las hazañas de Green Day y sus años de vida en una camioneta de gira", anuncia el lema según la publicación citada.

Los protagonistas serán interpretados por Mason Thames, quien está próximo a estrenar 'How to Train Your Dragon', Kylr Coffman ('Roomies') y Ryan Foust ('The Goldfinch'), y contará con la participación de las actrices de 'The Office' Jenna Fischer, Angela Kinsey.

La película tendrá en la producción a los protagonistas de la banda autora de 'American Idiot' o 'Wake Me Up When September Ends', Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool, así como a Ryan Kroft y Michael Rapino de Live Nation Productions, entre otros.

Green Day además será una de las bandas principales que encabezarán el festival de Coachella en abril, junto a Lady Gaga y Post Malone.

