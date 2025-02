Ballena se traga a joven cuando hacía kayak; padre grabó momento

Un video grabado en las costas de Chile, le está dando la vuelta al mundo. Se trata del momento en que un joven de origen venezolano fue engullido por una ballena jorobada y luego expulsado.

El hecho ocurrió el sábado 8 de febrero, en el sector de Bahía El Águila, en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes en Chile.

Adrián Simancas de 24 años de edad practicaba kayak con su padre en Punta Arenas, cuando de pronto se encontró con una ballena jorobada que lo engulló.

El dramático momento quedó grabado por su padre. Afortunadamente, el cetáceo lo expulsó y el joven resultó ileso.

"Sentí algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo, como la sensación de cuando te golpea una ola. Cuando volteo, alcanzo a ver algo entre azul oscuro y blanco y me roza la cara una textura babosa. Fue menos de un segundo. Yo no entendía qué pasaba, pensé que había muerto", describió Simancas en entrevista para un medio local.

