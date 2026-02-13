Permanece grave uno de los heridos tras balacera en el centro

El fiscal informó que solo una permanece en condición de reserva, mientras que el resto de los lesionados se encuentra fuera de peligro

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que tras la balacera registrada en el Centro de Monterrey, frente al Mercado Juárez, se logró la detención de seis personas, presuntamente relacionadas con los hechos.

El fiscal detalló que el saldo fue de siete a ocho personas lesionadas, de las cuales solo una permanece en condición de reserva, mientras que el resto se encuentra fuera de peligro.

Indicó que entre los heridos se encuentran transeúntes que estaban en la zona al momento del ataque.

De acuerdo con Flores Saldívar, los lesionados formarían parte de un grupo involucrado directamente en los hechos violentos, quienes al participar en la agresión armada terminaron lesionando a personas ajenas que se encontraban en el lugar.

El fiscal confirmó que los detenidos corresponden a los individuos previamente identificados por el municipio de Monterrey, mismos que ya habían sido señalados como participantes en el evento.

Investigan homicidio de joven que intentó mediar en una discusión en Apodaca

El fiscal Javier Flores Saldívar, informó que se encuentran analizando las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de un joven en el municipio de Apodaca, luego de que presuntamente interviniera para separar a una pareja que se encontraba discutiendo.

“El día de hoy se nos está pasando esa información. Principalmente se están viendo las causas por las cuales se realizó ese evento y estamos prácticamente tratando de resolver cómo se suscitaron los hechos para poder hacer la clasificación del delito”, declaró el fiscal.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Benjamín Argumedo, en la colonia Moisés Sáenz, donde fue localizado sin vida Santiago Mesta López, de 28 años, quien presentaba heridas producidas por arma blanca.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima habría acudido al lugar y, al percatarse de una agresión contra una mujer, intervino para defenderla, siendo atacado por el presunto agresor, quien posteriormente se dio a la fuga.

Identifican a responsable de muerte de mujer embarazada en Villa Olímpica

El fiscal informó que ya existe una cronología preliminar de los hechos relacionados con el ataque armado en el que una mujer embarazada perdió la vida en la colonia Villa Olímpica, en el municipio de Guadalupe; y aclaró que aún ya se tiene plenamente identificado al presunto responsable.

“Efectivamente, tenemos una cronología de lo que sucedió y se está investigando la identificación plena del presunto”, señaló al ser cuestionado sobre los avances en la investigación.

Respecto a si el ataque fue directo contra la víctima o si se trató de un daño colateral, Flores indicó que todavía no es posible determinarlo, ya que las indagatorias apenas se encuentran en su etapa inicial.

“Todavía no lo podemos determinar, apenas estamos comenzando a hacer las investigaciones”, puntualizó.