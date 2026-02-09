Mujer embarazada muere tras ataque armado en puesto tacos

Una mujer murió después de ser baleada mientras compraba comida en la colonia Villa Olímpica; autoridades investigan el ataque y buscan al agresor

Una mujer presuntamente embarazada perdió la vida horas después de haber resultado lesionada durante un ataque armado registrado mientras compraba en un negocio de tacos en la colonia Villa Olímpica.

El hecho se registró al filo de las 21:20 horas en el cruce de la calle Joaquín Capilla con Inglaterra, en el municipio de Guadalupe, cuando un sujeto, presuntamente a bordo de una motocicleta, llegó al lugar y realizó varias detonaciones de arma de fuego, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como María de los Ángeles Rentería, de 31 años de edad, quien presuntamente contaba con un embarazo de aproximadamente siete meses. Durante la agresión, la mujer fue alcanzada por uno de los proyectiles, presentando una lesión por arma de fuego a la altura del glúteo derecho.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de la herida y a su condición de gestación, la mujer fue trasladada consciente a la Clínica 4 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención hospitalaria.

En el lugar del ataque, sobre la carpeta asfáltica, fueron localizados ocho casquillos percutidos, lo que confirmó la agresión armada y motivó el acordonamiento de la zona para evitar la alteración de indicios. Comerciantes y vecinos del sector señalaron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó momentos de pánico y obligó a varias personas a resguardarse.

Posteriormente, elementos de seguridad y personal investigador acudieron tanto al sitio como al hospital para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias e integrar la carpeta de investigación, a fin de esclarecer el móvil del ataque y dar con el o los responsables, manteniéndose la presunción de inocencia conforme a la ley.