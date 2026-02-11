Hombre interviene en riña y lo asesina a cuchilladas en Apodaca

Cuando la víctima llegó a la casa, escuchó los gritos de Jennifer, quien era atacada a golpes por Orlando, apodado El Pollo, de 26 años.

Al intervenir a poner paz en una discusión de pareja, un mecánico de motocicletas murió al sufrir varias heridas de arma blanca.

La víctima fue identificada hasta el momento como Santiago Mesta López, de 28 años aproximadamente.

Se estableció que los hechos ocurrieron en el interior de una casa localizada en la calle Benjamín Argumedo en la colonia Moisés Sáenz en Apodaca.

Las investigaciones presumen que la víctima llegó a la casa, luego de haber hablado por teléfono con la pareja de su agresor.

Esta llamada fue para avisarle que llegaría al domicilio a reparar la motocicleta propiedad de su pareja.

La mujer, de nombre Jennifer, dijo al ser entrevistada por la policía, que esta llamada provocó el enojo de Orlando.

Cuando la víctima llegó a la casa, escuchó los gritos de Jennifer, quien era atacada a golpes por Orlando, apodado El Pollo, de 26 años.

Al intervenir en la riña familiar, este fue atacado con un cuchillo por Orlando, quien tras la agresión se dio a la fuga.

Luego del ataque, al lugar llegaron socorristas de Protección Civil de Apodaca y policías municipales.

Santiago Mesta, fue encontrado tirado en el porche de la casa, con por lo menos cuatro heridas de arma blanca.

La zona del homicidio fue resguardado por las autoridades, mientras que personal de Servicios Periciales iniciaron la búsqueda de evidencias.

Presuntamente, los detectives localizaron el arma con la cual se llevó a cabo el ataque y buscan en varios sectores de las colonias Balcones del Norte, Fernando Amilpa y Moisés Sáenz, al presunto asesino.