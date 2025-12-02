Pareja se va a cenar y su casa queda destruida por explosión

La vivienda marcada con el número 536 colapsó por completo tras la fuerte onda expansiva y daños estructurales provocados por la explosión en la casa contigua.

Una decisión casual y de último momento, salvó al matrimonio de Enrique Ávila y Mayte Rangel de presenciar y posiblemente sufrir las consecuencias del colapso total de su vivienda, ubicada al lado de donde se generó la explosión en la calle Olmo Siberiano del municipio de Pesquería.

La casa de la pareja, marcada con el número 536, colapsó por completo debido a la onda expansiva y los daños estructurales generados por el siniestro ocurrido en el domicilio contiguo.

Por qué la pareja no estaba en casa durante la explosión de pirotecnia ilegal

Mayte Rangel relató el momento crucial en que su vida dio un giro. Tras salir del trabajo, la pareja optó por ir a cenar a un restaurante, una acción rutinaria que, sin saberlo, les salvaría la vida. Fue durante esta cena que se enteraron de la tragedia.

"Habíamos salido de trabajar y fuimos a cenar y me salió en las noticias la calle y pues ya ni jamás me expuso en la casa. Ya nos dejamos venir y pues ya estaba Protección Civil, ya nos impidió el paso y pues ya ahorita que venimos ya se ve que la casa desapareció completamente,” compartió Mayte Rangel conmovida.

A pesar de la devastación, la señora Rangel expresó un profundo sentimiento de gratitud.

"Digo, entra en la nostalgia de que vemos la casa que desapareció, pero decimos gracias a Dios que no estábamos porque otra historia se estaría contando,” afirmó.

Alcalde de Pesquería se compromete a ayudar a damnificados

Ante la pérdida total de su patrimonio, el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, se comprometió públicamente con la familia Ávila Rangel, asegurando que se buscará la manera de reconstruir su hogar.

El edil señaló que la situación del seguro de la vivienda aún debe verificarse, dado que la pareja había liquidado su casa hace apenas un año y medio.

"Nos dice que se colapsó su casa y pues ya tiene un año y medio que la pagaron, creo que no va a tener seguro, tendremos que ver cómo le hacemos, pero ella va a volver a tener su casa. Infonavit viene también, en la cuestión de la gente que tiene crédito, tienen seguro las casas, ya me dijeron que van a entrar con el seguro y los que no lleguen a tener seguro vamos a ver cómo les vamos a ayudar,” declaró el alcalde Esquivel Garza, extendiendo el apoyo a otros posibles afectados en la zona.

Las autoridades municipales y Protección Civil continúan evaluando los daños en la calle Olmo Siberiano, mientras la familia Ávila Rangel se enfoca en el futuro, agradecidos por haber sobrevivido a lo que pudo haber sido una tragedia.