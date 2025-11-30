Decenas de tragedias ante uso de pirotecnia en Nuevo León

De acuerdo con datos recopilados de Protección Civil Estatal, se registraron más de 300 siniestros de diversas dimensiones en los últimos cuatro años

Nuevo León ha sido escenario de múltiples tragedias relacionadas con el almacenamiento y manejo de pirotecnia en los últimos años.

De acuerdo con datos recopilados de Protección Civil Nuevo León, la entidad registró un total de 375 siniestros de distinta gravedad ocurridos dentro de viviendas desde el año 2022.

El año con mayor índice de siniestros fue 2023, debido a que se acumuló un total de 165 reportes sobre viviendas siniestradas.

Con base a datos recopilados de Protección Civil Nuevo León, el año 2022 se acumuló un total de 76 incendios en viviendas por esta razón y en 2024, 125 incendios. En tanto, un recuento periodístico arrojó que tan solo en el 2025 se registraron nueve siniestros.

La tragedia más reciente ocurrió el 28 de noviembre, en el municipio de Pesquería. Esta explosión provocó la muerte de tres personas y heridas de gravedad en por lo menos una decena.

La onda expansiva provocó daños en 44 casas adicionales y decenas de damnificados.

Estas son las tragedias que la pirotecnia ha causado en Nuevo León

A continuación, se detalla la cronología recopilada por INFO7 de los incidentes más destacados:

2025: Arde vivienda por pirotecnia en Guadalupe

Se registró un incendio en un domicilio de la colonia Benito Juárez, en Guadalupe. El siniestro fue atribuido a la pirotecnia acumulada en la casa habitación consumida por el fuego.

Aunque estos artefactos explosivos se encontraban en el porche del domicilio, el fuego suscitado consumió la totalidad de los objetos que se encontraban a su alrededor, tales como mesas, cartón y diversos productos propios de una dulcería.

2024: Navidad acaba con explosión de vivienda

Una casa repleta de pirotecnia explotó en la colonia Valle del Sol, también en el municipio de Guadalupe.

En esta ocasión, el saldo de la tragedia fue de una persona fallecida y siete personas más lesionadas.

Mientras que la onda expansiva provocó daños en la estructura del inmueble utilizado como almacén de pirotecnia, en la cual, se encontraba un bebé de meses.

2023: Incendio en colonia Álamos

Una madre y sus tres hijos resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que la explosión provocada por fuegos artificiales se detonara dentro de su vivienda, en el municipio de Apodaca.

Tan solo la víctima más pequeña tenía dos años de edad, quien a pesar de no sufrir heridas de consideración, resultó intoxicada por la inhalación de humo.

Advierten autoridades sobre riesgos de almacenar pólvora

Las autoridades del estado han reiterado el peligro que representa este material. La pólvora "no es un juguete", sino un material de alto riesgo cuya venta y almacenamiento en casas particulares permanece prohibida en Nuevo León.

Estos lamentables sucesos evidencian la urgencia de respetar las prohibiciones y tomar conciencia sobre los riesgos de la pirotecnia.

- Con información de Vanesa Aguilar -