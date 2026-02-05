Localizan a Julia Briceidi, menor desaparecida en Montemorelos

Fue la propia madre quien confirmó que la menor ya se encontraba en su domicilio desde este martes por la tarde. Y agradeció a la población

La Agencia Estatal de Investigaciones dio a conocer que ya fue localizada la menor que había sido reportada como desaparecida en Montemorelos.

Se trata de Julia Briceidi Rodríguez Cordero, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el domingo 1 de febrero.

Según la fecha de búsqueda, Briceidi desapareció en la localidad El Mimbre.

Fue la propia madre quien confirmó que la menor ya se encontraba en su domicilio desde este martes por la tarde.

También agradeció a la población por el apoyo brindado para compartir la información de su búsqueda.

El día de ayer también fue localizada Estefani Hernández Francisco, quien fue reportada como desaparecida el pasado 29 de enero en la colonia Cantoral 1 en Pesquería.

Hasta el momento, solo queda una de las tres menores que habían sido reportadas como desaparecidas.

Se trata de Brithany Nahomy Alvarado Retiz, vista por última vez el 26 de enero del presente año.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Victor Hugo Alvarado, y de su abuelita, Patricia Reyna, la última vez que vieron a Brithany fue cuando salió de su domicilio, ubicado en la colonia Croc, en Monterrey, alrededor de las 22:00 horas, para realizar una visita con su novio y posteriormente a unos amigos.

Tanto el novio de la adolescente como los jóvenes que viajaban con ella en la motocicleta afirmaron desconocer su paradero, situación que incrementó la preocupación de sus familiares, quienes de inmediato comenzaron a buscarla por sus propios medios y posteriormente acudieron ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.