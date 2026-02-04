Desaparecen dos menores de 15 años en Nuevo León

Familiares de tres adolescente de 15 años piden el apoyo de la comunidad para localizarlas, presuntamente los casos no están relacionados entre sí

Al momento, en el estado se mantiene activa la búsqueda de tres menores de edad, todas de 15 años, luego de que la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado emitiera las correspondientes fichas de búsqueda.

El primer caso corresponde a Julia Briceidi Rodríguez Cordero, quien fue reportada como desaparecida el 1 de febrero en la localidad El Mimbre, municipio de Montemorelos.

La menor es de cabello negro y lacio, ojos café oscuro, nariz recta, mide 1.50 metros, de complexión delgada y como seña particular presenta un lunar en la mejilla.

Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que portaba.

En el municipio de Monterrey, específicamente en la colonia CROC, se reportó la desaparición de Brithany Nahomy Alvarado Retiz, vista por última vez el 26 de enero del presente año.

Tiene cabello negro y lacio hasta debajo de los hombros, tez morena, ojos café oscuro, nariz recta, mide 1.45 metros y es de complexión delgada. Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la ceja derecha y otra en el estómago. Su vestimenta también se desconoce.

Las autoridades reiteran que cualquier información que ayude a dar con el paradero de las menores es de suma importancia, por lo que solicitan a la ciudadanía comunicarse de manera inmediata a los teléfonos: 81 20 20 44 41 / 81 19 90 38 73.

Autoridades localizan a menor

La Agencia Estatal de Investigaciones dio a conocer que ya fue localizada una de las adolescentes que este martes fue reportada como desaparecida.

Se trata de la menor identificada como Estefani Hernández Francisco, quien fue reportada como desaparecida el pasado 29 de enero en la colonia Cantoral 1 en Pesquería.

Como en otras ocasiones en este tipo de casos, las autoridades no brindaron más detalles sobre el lugar en donde fue localizada, o si se encontraba acompañada.

Extraoficialmente, en redes sociales se compartió la probabilidad de que la menor era víctima de maltrato por parte de sus padres, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.