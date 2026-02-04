Piden apoyo para localizar a Brithany desaparecida en Nuevo León

Tanto el novio de la adolescente como los jóvenes que viajaban con ella en la motocicleta afirmaron desconocer su paradero

Familiares de Brithany Nahomy Alvarado, una adolescente de apenas 15 años de edad, solicitaron el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para dar con su paradero, luego de que fuera reportada como desaparecida desde la noche del pasado lunes 26 de enero, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

De acuerdo con el testimonio de su padre Victor Hugo Alvarado y de su abuelita Patricia Reyna, la última vez que vieron a Brithany fue cuando salió de su domicilio, ubicado en la colonia Croc, en Monterrey, alrededor de las 22:00 horas, para realizar una visita con su novio y posteriormente a unos amigos.

Presuntamente, la menor comentó a su abuela que acudiría a entregar una chaqueta que le habían prestado, a pesar de que la señora Reyna, considerara que su salida representara algún riesgo.

La familia señaló que, arribó al domicilio de su novio y tras varios minutos, un amigo y una amiga de Brithany llegaron al domicilio a bordo de una motocicleta, con quienes la menor se retiró para realizar la supuesta entrega de la prenda.

Desde ese momento, ya no volvieron a tener comunicación con ella y su teléfono celular dejó de responder.

Tanto el novio de la adolescente como los jóvenes que viajaban con ella en la motocicleta afirmaron desconocer su paradero, situación que incrementó la preocupación de sus familiares, quienes de inmediato comenzaron a buscarla por sus propios medios y posteriormente acudieron ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.

Tras el reporte formal, la Fiscalía activó la Alerta Amber para agilizar su localización.

Como señas particulares, la adolescente es de tez morena, complexión delgada y presenta una cicatriz visible en una de sus cejas, así como otra en el abdomen, datos que podrían ser clave para su identificación.

La familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de contar con cualquier información que ayude a localizar a la menor, la haga llegar de manera inmediata a las autoridades, quienes mantienen abierta la investigación y continúan con los operativos de búsqueda.