'Lady Pays' se defiende de acusación de hongos y cucarachas

La famosa emprendedora conocida como 'Lady Pays' se encuentra en el ojo de la opinión pública después de que una clienta la exhibió por vender su producto presuntamente con ¡hongos y cucarachas!.

Se trata de la usuaria Salazar Ade quien a través de sus redes sociales denunció las condiciones en las que se encontraba uno de los productos que compró y compartió algunas fotografías de un pay de piña en donde señaló el presunto hongo y patas de cucaracha.

"Pensé que sería la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de las cucarachas no salen por el sol, salen por no tener higiene", dice el texto de la publicación.

Y dejó claro que su publicación no era una cuestión de envidia.

Como era de esperarse, la publicación de Salazar Ade causó revuelo en redes sociales, al punto que la misma Sandra Lizeth González, mejor conocida como 'Lady Pays', se pronunció al respecto.

A través de un video en sus redes sociales, la emprendedora regia mostró las instalaciones en donde se realiza el producto que es 100% artesanal.

"Realmente estamos bien comprometidos con todo lo que tenga que ver con la calidad para que ustedes regresen. ¿Cómo vamos a querer perjudicar nuestro propio emprendimiento que tanto nos ha costado? Ustedes deben de quedarse tranquilos y de saber que estamos haciendo lo mejor para ustedes", dijo Sandra acompañada de su mamá, jefa de cocina.

Esta última señaló que los productos se hacen diario, no cuentan con producto de antiguedad, ya que los pays que sobran los regalan. Sobre las mermeladas las hacen un día antes para que esten frías.

Sobre la acusación de las presuntas patas de cucharachas, Sandra mostró que lo que están confundiendo son parte de la piña.

En el video mostró el proceso de elaboración y etiquetado de los pays, además mencionó que están fumigando correctamente y resaltó que tienen las formas de comprobarlo.

Finalmente, 'Lady Pays' reconoció que había cometido un error y lo explicó en el video.

"Fue nuestro error totalmente desde el inicio no ponerle estos datos, la fecha de elaboración hasta la fecha de consumo preferente", admitió la joven emprendedora.

Detalló que el producto se debe consumir antes de 3 días porque después de ese tiempo no se hacen responsables de que el producto se haya echado a perder, que salga hongo, que ya sepa diferente, que ya esté agrio, entre otras situaciones que pudieran pasar.

Cabe señalar que al momento de realizar esta nota el facebook de la usuaria que exhibió a 'Lady Pays' se encontraba desactivado.

