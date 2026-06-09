Invitan a Selección de Sudáfrica a vivir el 'Mundial Más Norteño'

En el video, turistas buscan observar a este león, de especiales características como el "comer carnita asada" y tener una vida nocturna muy activa

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Desde un safari en Kruger, así es como el Gobierno de Nuevo León invita a la Selección de Sudáfrica a llegar a las tierras regiomontanas durante el Mundial 2026.

A través de redes sociales del gobernador Samuel García, se difundió un video que se desarrolla en las inmediaciones de las tierras africanas, donde un guía turístico menciona que entre los ejemplares que habitan estas tierras se encuentra un nuevo león.

A toda mi gente de Sudáfrica:



Déjate sorprender por el MUNDIAL MÁS NORTEÑO. ¡BIENVENIDOS! 🤠🔥 pic.twitter.com/f5N6NY6PSh — Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2026

Turistas de todas las edades aguardan para observar a este león, de especiales características como el "comer carnita asada" o tener una vida nocturna muy activa.

Sin embargo, aparece "Leo", la mascota oficial del Gobierno de Nuevo León para esta justa mundialista.

Maravillados con su amabilidad, comienzan a festejar junto a él, abrazándolo y tomándose una fotografía con él, con un mensaje final donde se invita a los personajes a dirigirse hacia las tierras de la entidad para vivir la magna fiesta deportiva.

Esto sucede después de que el mandatario estatal diera a conocer que en los Fan Festival se brindará carne asada y cerveza gratis a partir del arranque de los eventos masivos en el Parque Fundidora.

“Van a estar regalando cerveza, refresco, comida, y mucha carnita asada, todo eso en Parque Fundidora”, mencionó García Sepúlveda.

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En Nuevo León se encuentra hospedada la selección de Japón y en unas horas la de Túnez.

¿Cuándo jugará Sudáfrica en Nuevo León?

Los detalles del encuentro en tierras regiomontanas son los siguientes:

Partido : Sudáfrica vs. Corea del Sur (Cierre de la fase del Grupo A).

: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Cierre de la fase del Grupo A). Sede : Estadio Monterrey

: Estadio Monterrey Horario: 19:00 horas.

Sudáfrica retrasa viaje al Mundial por visados

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