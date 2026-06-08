Promete Samuel cerveza y carne asada gratis en Fan Fest

Fue este domingo cuando el gobernador inauguró las festividades por el máximo torneo de futbol con la Mega Cabalgata Norteña 2026.

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El gobernador Samuel García prometió que habrá carne asada y cerveza gratis durante el Fan Fest, a celebrarse a partir de este lunes en el Parque Fundidora.

Tras encabezar una cabalgata con 3 mil participantes recorriendo el primer cuadro de Monterrey, el mandatario estatal aseguró que tanto las bebidas como la comida son donaciones de la iniciativa privada.

“Están los patrocinadores, porque acuérdense que Ponte Nuevo juntó a muchas empresas que hoy están poniendo árboles, jardineras, parques”.

“Van a estar regalando cerveza, refresco, comida, y mucha carnita asada, todo eso en Parque Fundidora”.

“Dos meses, están todos invitados estos dos meses a ver los juegos, a celebrar, a ver a México que ahora sí va a pasar al séptimo juego”.

Anuncian actividades y artistas para el Fan Fest

Fue en el estadio de beisbol del Parque donde García Sepúlveda anunció la dádiva.

Durante su mensaje no precisó el mecanismo con el que se entregarán los alimentos, ni las limitaciones que pudiera tener la promoción.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lucirnos”.

“Hasta los gringos se van a quedar viendo”.

En ese sentido recordó que además de transmitir partidos de la justa deportiva, el Fan Fest será amenizado por artistas nacionales e internacionales como J Balvin, Imagine Dragons, Chayanne y Grupo Firme.

Destaca condiciones de seguridad en Nuevo León

Por otro lado, el mandatario aseguró que el evento llega en un momento en que la entidad goza de bajos niveles de inseguridad.

“Es el mes más seguro que ha tenido Nuevo León en los últimos 16 años, hoy Nuevo León es el estado más seguro de México y que más ha reducido los delitos”.

Fue este domingo cuando el gobernador inauguró las festividades por el máximo torneo de futbol con la Mega Cabalgata Norteña 2026.