Sudáfrica retrasa viaje al Mundial por visados

La selección de Sudáfrica pospuso su viaje al Mundial 2026 por problemas de visados que afectan a jugadores y cuerpo técnico

La selección de fútbol de Sudáfrica retrasó su viaje a México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a problemas con los visados de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico, informó la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

El equipo, conocido como los Bafana Bafana, tenía previsto viajar este domingo por la mañana. Sin embargo, la situación migratoria impidió concretar el traslado.

“La SAFA está trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible”, indicó el organismo en un comunicado.

Contra reloj rumbo al debut

Sudáfrica tiene programado su primer partido del torneo el próximo 11 de junio frente a México, país anfitrión, por lo que la situación genera presión en la preparación del equipo.

Ante la urgencia, la SAFA convocó a una reunión de su comité de emergencia para la noche de este domingo, con el objetivo de dar seguimiento al caso y acelerar soluciones.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, calificó lo ocurrido como “vergonzoso” y “extremadamente injusto con los jugadores”.

En un mensaje difundido en la red social X, el funcionario señaló que solicitó un informe detallado y advirtió que se tomarán medidas contra los responsables.

“Nos están haciendo quedar como tontos”, expresó.

Preparación continúa

Mientras se resuelven los inconvenientes, el equipo continuará entrenando en Johannesburgo a la espera de poder viajar en los próximos días.

Sudáfrica integra el Grupo A del Mundial 2026 junto a México, la República Checa y Corea del Sur.

Su segundo partido será el 18 de junio en Atlanta, Estados Unidos, frente a la selección checa, y el tercero el 24 de junio en Monterrey contra Corea del Sur.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.