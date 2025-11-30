Captan momento exacto de explosión por pirotecnia en Pesquería

Autoridades informaron que dos viviendas sufrieron el colapso total de su estructura, mientras que 44 inmuebles también resultaron con afectaciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que ocurrió la explosión que dejó, hasta el momento, tres personas sin vida y seis heridas la noche del pasado viernes en el municipio de Pesquería.

Esto sucedió alrededor de las 20:30 en una vivienda ubicada en la calle Olmo Siberiano, en su cruce con Hacienda del Campanario, perteneciente a la colonia Los Olmos.

En redes sociales se difundieron las imágenes que captan desde una distancia considerable el momento de la detonación del inmueble aparentemente utilizado como bodega de fuegos artificiales.

Se muestra el ángulo desde el parque de la localidad, en donde en el lado superior izquierdo de la imagen se muestra como el fuego se ilumina por el fuego, seguido de los brillos producidos por la pirotecnia. Rapidamente se produce una columna de humo negra, la cual se extiende con gran rapidez.

PC confirma daños en viviendas

De acuerdo con personal perteneciente a Protección Civil Nuevo León, se reportó el colapso total de dos viviendas, así como el daño parcial de uno. Sin embargo, alrededor de 44 domicilios cercanos al siniestro también resultaron con afectaciones por la onda expansiva registrada durante la noche de este viernes.

En el lugar elementos de la corporación informaron que los múltiples incendios fueron controlados, por lo que se trabajará en remoción de escombros en los domicilios colapsados.