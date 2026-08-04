Identifican a hombre que atropelló a suegra y cuñado en Apodaca

Al respecto, el alcalde César Garza indicó que existen antecedentes relacionados con el caso y consideró que se trató de un conflicto de carácter personal.

Ya está plenamente identificado el hombre que presuntamente atropelló y mató a su suegra, además de dejar gravemente herido a su cuñado, en el fraccionamiento Paseo del Nogal, en Apodaca, confirmó el alcalde del municipio, César Garza, quien informó que el presunto responsable continúa prófugo, aunque ya es buscado por las autoridades.

"Estamos en estrecha comunicación para que se den las investigaciones. La persona está plenamente identificada, en el momento se dio a la fuga y al menos la última información que yo tengo, que es de ayer en la noche, es que aún no se ha logrado hacer la detención, la persona ya está boletinada", declaró.

La víctima mortal fue identificada como Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, mientras que su hijo, Carlos Abraham Molina Pérez, de 18 años, resultó con lesiones de gravedad tras ser embestidos por una camioneta Jeep Patriot color plata.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión ocurrió luego de una discusión entre el presunto responsable y su pareja, Melany, hija de la mujer fallecida. Según el testimonio de la joven, ambos viajaban juntos cuando comenzaron a discutir, por lo que decidió descender del vehículo y pidió apoyo a su hermano.

Al llegar a la entrada del fraccionamiento, Carlos Abraham se encontró con su cuñado, con quien sostuvo una pelea a golpes. Cuando aparentemente la confrontación había terminado y el joven se acercó a su madre, el conductor subió nuevamente a la camioneta, aceleró a toda velocidad, atravesó la pluma de acceso y arrolló intencionalmente a madre e hijo.

Policías de Apodaca fueron los primeros en llegar al lugar. En la escena permanecía la pareja del presunto responsable, quien incluso fue captada por las cámaras de videovigilancia cargando a un menor en brazos, sin embargo, no proporcionó información sobre el paradero del conductor, que huyó tras el atropello.

Al respecto, el alcalde César Garza indicó que existen antecedentes relacionados con el caso y consideró que se trató de un conflicto de carácter personal.

"Hay una serie de antecedentes también sobre ese caso y a todas luces es un tema pasional, personal y sin duda es una situación muy lamentable", concluyó.