Atropella y mata a suegra tras discusión con su pareja en Apodaca

Una mujer murió tras ser atropellada junto con un joven durante una discusión en la colonia Hacienda Los Nogales, en Apodaca.

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Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó en una tragedia que enlutó a una familia. Una mujer perdió la vida y su hijo de 18 años resultó gravemente lesionado luego de ser atropellados presuntamente de manera intencional por el yerno de la víctima mortal, durante la noche del jueves en la caseta de acceso del fraccionamiento Paseo del Nogal, en el municipio de Apodaca.

La mujer fallecida fue identificada como Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, mientras que el joven lesionado es Carlos Abraham Molina Pérez, de 18 años, madre e hijo, quienes fueron embestidos por una camioneta tipo Jeep Patriot en color plata.

De acuerdo con las primeras investigaciones y el testimonio de una hija de la víctima, Melany, ella viajaba en la camioneta junto a su pareja cuando ambos comenzaron a discutir. Ante la situación, decidió bajar del vehículo y llamó a su hermano, Carlos Abraham, para que pasara por ella a bordo de un automóvil Honda City.

Al llegar a la entrada del fraccionamiento, el joven se encontró con el conductor de la Jeep, su cuñado. Entre ambos se desató una discusión que rápidamente pasó a los golpes. Vecinos intervinieron para separarlos. También intentaron calmar la situación Melany y su madre, Nancy Liliana.

Sin embargo, cuando aparentemente la confrontación había terminado y Carlos Abraham se acercó a su madre, el conductor de la camioneta subió a ella y aceleró de forma repentina y, a toda velocidad, atravesó la pluma de acceso del fraccionamiento para arrollar a ambos.

Madre e hijo quedaron tendidos sobre el pavimento, en el cruce de las calles Camino Real y Chopo, mientras vecinos, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Elementos de la Policía de Apodaca fueron los primeros en arribar al sitio. En el lugar se encontraba la pareja del presunto responsable, quien incluso aparece en las cámaras de videovigilancia cargando a un menor en brazos, sin embargo, no proporcionó información sobre el paradero del conductor, quien escapó inmediatamente después del atropello.

Paramédicos trasladaron a las dos víctimas al Hospital General de Zona Número 21 del IMSS. Horas después, se confirmó el fallecimiento de Nancy Liliana Pérez Rodríguez a consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que Carlos Abraham continúa hospitalizado recibiendo atención médica.

Toda la agresión quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del fraccionamiento, cuyas imágenes ayudaran a las autoridades para la investigación.

Hasta el momento, el conductor de la camioneta Jeep, señalado como el presunto responsable del atropello, no ha sido identificado oficialmente ni detenido por las autoridades.