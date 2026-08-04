Sigue prófugo presunto responsable de muerte de su suegra

Aunque la Fiscalía no ha revelado oficialmente su identidad, fuentes extraoficiales lo identifican como Kevin, quien presuntamente es el yerno de la víctima

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El presunto responsable del atropello en el que murió Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, y resultó gravemente lesionado su hijo Carlos Abraham Molina Pérez, de 18, continúa prófugo.

Aunque la Fiscalía no ha revelado oficialmente su identidad, fuentes extraoficiales lo identifican como Kevin, quien presuntamente es el yerno de la víctima mortal y habría escapado inmediatamente después de los hechos

El caso revive un antecedente que marcó a la misma familia hace cuatro años, cuando el entonces adolescente Carlos Abraham se vio involucrado en un hecho en el que su padre perdió la vida tras un disparo ocurrido de manera accidental dentro de su domicilio en Apodaca

En 2022, cuando Carlos Abraham tenía 14 años, presuntamente disparó de manera accidental un arma de fuego que su padre, Carlos Jaime, le mostraba dentro de su vivienda en la colonia Paseo de los Nogales.

En aquel incidente, el hombre de 41 años perdió la vida, mientras Nancy Liliana, ahora fallecida en el atropello, se encontraba en el domicilio al momento de los hechos.

Las autoridades investigaron el caso para determinar las circunstancias y la procedencia del arma.

Ahora enfrentan una nueva tragedia, de acuerdo con las investigaciones preliminares, todo comenzó con una discusión de pareja, durante la noche del jueves 30 de julio.

Melanie descendió del vehículo en el que viajaba y pidió ayuda a su hermano Carlos para que pasara por ella.

Al encontrarse en la caseta de acceso del fraccionamiento Paseo del Nogal, en Apodaca, surgió una confrontación entre ambos hombres.

Minutos después, el conductor de una camioneta Jeep Patriot presuntamente aceleró de manera intencional y arrolló a Nancy Liliana Pérez Rodríguez, de 45 años, y a su hijo Carlos Abraham Molina Pérez, de 18.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Nancy Liliana, mientras que Carlos Abraham permanece hospitalizado con lesiones de consideración.

La agresión quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del fraccionamiento, material que forma parte de la investigación para ubicar y detener al presunto responsable.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha informado sobre la captura del presunto responsable del atropello ni ha emitido una identificación oficial del sospechoso.