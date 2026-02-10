Fiscalía confirma que cuerpo hallado corresponde a Brithany

La autoridad informó que fue mediante estudios genéticos como se logró confirmar oficialmente la identidad de la menor Brithany Nahomy, de 15 años de edad

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado sin vida en un terreno del norponiente de Monterrey corresponde a Brithany Nahomy, de 15 años de edad, tras obtener resultados positivos en las pruebas genéticas.

Pruebas genéticas confirman identidad de Brithany Nahomy

La autoridad informó que fue mediante estudios genéticos como se logró confirmar oficialmente la identidad de la menor. Para ello, la familia acudió el viernes pasado ante la Fiscalía para la toma de muestras, lo que permitió corroborar que el cuerpo hallado pertenece a Brithany.

Con la identificación de la víctima se dio certeza al caso que generó indignación y movilizaciones durante más de una semana.

Madre de 'El Patines' también es investigada

En el avance del caso, la Fiscalía dio a conocer que se suma una segunda persona bajo investigación. Se trata de la madre del menor de 15 años identificado como José “N”, apodado "El Patines", quien es señalado como presunto implicado en los hechos.

Las autoridades buscan establecer cómo habría participado la mujer en el caso, por lo que su situación jurídica continúa en análisis conforme avanza la investigación.

Caso del menor permanece bajo reserva por ley de adolescentes

La Fiscalía precisó que, debido a que el principal implicado es menor de edad, la información relacionada con su proceso se mantiene bajo reserva, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes.

No obstante, se confirmó que el adolescente permanece a disposición de la autoridad mientras se determina su grado de responsabilidad.

Cronología del caso Brithany Nahomy

Brithany Nahomy fue reportada como desaparecida el 26 de enero, lo que llevó a la activación de una Alerta Amber y a una intensa movilización por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes realizaron protestas para exigir avances en su localización.

Días después, el cuerpo de la menor fue localizado en un terreno de la colonia Barrio de la Industria, donde peritos y agentes ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Nuevo León informó que la carpeta de investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.