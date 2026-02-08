Desactivan ficha de búsqueda de Brithany Nahomy

A través de sus canales oficiales la autoridad actualizó la ficha informando que la joven fue encontrada, sin precisar si fue con vida o no

Mientras continúa pendiente hacerse público el resultado de la autopsia que determine si el cuerpo encontrado el jueves pertenece a la menor desaparecida Brithany Nahomy, la Comisión Local de Búsqueda desactivó este sábado la Alerta Amber por el caso.

Resultados de ADN continúan pendientes

El viernes el fiscal Javier Flores detalló que los resultados de ADN seguían pendientes. En tanto, ese mismo día se cateó el domicilio del principal sospechoso de la desaparición de la adolescente.

Investigan vivienda de presunto implicado

En la vivienda, ubicada a 400 metros de donde se encontró el cuerpo durante las labores de búsqueda, habita un joven de 16 años identificado como José, quien habría atentado contra Brithany.

Una fuente reveló que se tiene conocimiento de que en el inmueble permaneció retenida la víctima.

Familia denunció desaparición tras salida de su domicilio

Brithany Nahomy, de 15 años, desapareció el pasado 26 de enero tras salir de su casa argumentando que visitaría a su novio para entregarle una chamarra.

Al nunca regresar, sus familiares denunciaron la ausencia, lo que originó un operativo durante días para tratar de localizarla.

Hallan cuerpo en pozo dentro de lote baldío

La noche del jueves, como parte de los trabajos de la Fiscalía, se encontró el cuerpo de una adolescente que se presume se trata de Brithany.

Fue al interior de un pozo, en un lote baldío, donde se halló el cadáver en avanzado estado de descomposición y envuelto en bolsas de plástico.