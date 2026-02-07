Difunden supuesto video de Brithany Nahomi siendo escondida

En el video se observa a un hombre empujando una carretilla donde estaría el cuerpo y encima de este, un sillón para que no fuera visible

Horas después que las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer que presuntamente sería de Brithany Nahomy, quien estuvo desaparecida desde hace varios días, comenzó a circular un video donde posiblemente se observa el momento en el que era trasladada ya sin vida en una carretilla.

En el video se observa a un hombre empujando una carretilla donde estaría el cuerpo y encima de este, un sillón para que no fuera visible en caso de que alguien pasara por el lugar de casualidad.

Recordemos que este jueves por la noche, autoridades realizaban labores de búsqueda en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Barrio de la Industria, en la colonia del mismo nombre, al norponiente de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, personal investigador realizaba recorridos en la zona cuando detectó el cuerpo al interior de un pozo.

Todavía no confirman la identidad

De momento, las autoridades no han confirmado que los restos encontrados pertenezcan a la joven, sin embargo, el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, señaló que existe la probabilidad de que se trate de la menor.

Además, tampoco se tiene todavía una versión oficial sobre el móvil de este feminicidio, aunque trasciende que Brithany Nahomy habría sido asesinada por su novio, conocido como "El Patines" al interior de su domicilio. No obstante, el fiscal comentó que todavía no se tienen certezas.

“No quisiera adelantarlo, es muy prematuro para hacerlo. Es bien difícil a las primeras 12 horas hacer conjeturas como las que me piden. Se está en investigación”, declaró.

Detienen a menor por posible relación al caso

El mismo jueves se anunció la detención de un adolescente de 14 años por su posible relación con el caso, sin embargo, se descartó que se trate del novio de la menor; además, el fiscal comentó que el novio ya fue entrevistado.