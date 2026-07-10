Detienen a hombre por delitos sexuales contra Wendy Naomi

La adolescente estuvo desaparecida durante seis días, hasta que fue localizada por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

A ocho días de que fuera localizada Wendy Naomi Martínez Martínez, de 17 años de edad, la Fiscalía General de Justicia del estado informó sobre la detención de un hombre de 30 años, identificado como Jesús "N", quien presuntamente permaneció con la adolescente durante el periodo en que estuvo reportada como desaparecida.

La captura se realizó sobre la avenida Acueducto, entre las calles Lomas de Jamaica y Monte Kilimanjaro, en la colonia Lomas de los Naranjos, en el municipio de Juárez. Posteriormente, el detenido fue ingresado a un Centro de Reinserción Social del Estado, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía, Jesús "N" es investigado por los delitos de violación equiparada, estupro y corrupción de menores, luego de una denuncia presentada por la madre de la adolescente, Eunice Martínez.

Según la autoridad, Wendy Naomi permaneció en calidad de no localizada del 26 de junio al 2 de julio de 2026, fecha en que fue encontrada por agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Las investigaciones apuntan a que el ahora detenido habría estado con la menor durante el tiempo que permaneció desaparecida. No obstante, hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos ni la versión de la adolescente.

En torno al caso, la Fiscalía había confirmado previamente la existencia de una denuncia relacionada con la desaparición de la menor. Un día después, el 2 de julio, Wendy Naomi fue localizada.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el día de su desaparición Wendy Naomi acudió junto con su madre al Palacio Federal, ubicado en el centro del municipio de Guadalupe, donde realizarían un trámite para acceder a un apoyo socioeconómico.

Mientras Eunice Martínez subió al segundo piso del inmueble para efectuar el trámite, la adolescente permaneció en la planta baja. Sin embargo, al regresar, su hija ya no se encontraba en el lugar, por lo que se inició su búsqueda.

La adolescente estuvo desaparecida durante seis días, hasta que fue localizada por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.