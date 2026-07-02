Caso Wendy Naomí: Había denuncia previa por hostigamiento

El fiscal Javier Flores Saldívar, informó que la denuncia fue presentada por los padres de la adolescente, aunque evitó revelar la identidad de la persona

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que existía una denuncia previa por presunto hostigamiento y acoso relacionada con el caso de la menor de 17 años, Wendy Naomi Martínez Martínez, cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes 26 de junio.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, informó que la denuncia fue presentada por los padres de la adolescente, aunque evitó revelar la identidad de la persona señalada para no afectar las investigaciones.

"Tenemos un antecedente por acoso o por algo de parte de un tercero. Había una denuncia previa puesta por los padres por hostigamiento o alguna situación de esa que también nos sirve. Nos gustaría reservarnos la información", declaró el fiscal.

De acuerdo con la información, Wendy Naomi acudió junto con su madre, Eunice Martínez, al Palacio Federal ubicado en el centro de Guadalupe, donde presuntamente realizarían un trámite para obtener un apoyo socioeconómico.

Mientras su madre subió al segundo piso del inmueble para realizar el trámite, la adolescente permaneció esperando en el primer nivel. Sin embargo, al regresar, Wendy ya no se encontraba en el lugar.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía busca obtener las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para reconstruir los últimos movimientos de la menor y fortalecer las líneas de investigación.

No obstante, llama la atención que, a más de cuatro días de la desaparición, dichas imágenes aún no han sido incorporadas formalmente a la investigación.

"Lo de las cámaras de seguridad pues el labor propio de la policía para completar la investigación, seguramente ya las tiene y se está haciendo las labores de búsqueda y localización", señaló Flores Saldívar.