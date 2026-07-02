Continúa búsqueda de Wendy, joven que desapareció en Guadalupe

Su familia, exige el apoyo de las autoridades, para conocer que ocurrió en ese tiempo previo a su desaparición, pues la joven padece de ansiedad y depresión

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La búsqueda de Wendy Naomi Martínez continúa. A seis días de su desaparición, su familia sigue exigiendo a las autoridades que se dé mayor atención al caso, pues no han tenido ninguna respuesta.



“De ese día fue interpuesto, y hasta ahorita yo creo que debe ser una alerta Amber, no un boletín, porque ya han pasado muchos días y no sabemos nada de ella”.



Fue el pasado 26 de junio cuando la menor de 17 años acompañó a su madre a realizar un trámite al Palacio Federal ubicado en el municipio de Guadalupe. A la hora de entrar a realizarlo, la dejó sentada en una banca donde le pidió que la esperara; fue luego de 30 minutos que, al salir, ya no la encontró.

“Cuando bajé, ya no estaba. Busqué todavía en el área, en los baños, pregunté a ciertas conocidas que andaban porque también andaban de aquí de mi colonia algunas de las escuelas donde va mi niña. Dice: "No, manita, no la vimos, tu hija, así es mi hija y en ese momento, pues meterla hasta aquí de parte aquí en Juárez al C4, vinieron, nos hemos quedado de aquí de Juárez, acabaron los datos y fui y levanté también denuncia”.



Su familia exige el apoyo de las autoridades para conocer qué ocurrió en ese tiempo previo a su desaparición, pues la joven padece de ansiedad y depresión, por lo que temen que haya sufrido una crisis, lo que provocara que intentara refugiarse de la multitud.



Su madre, Eunice Martínez, mencionó que tras los padecimientos de Wendy se le dificulta hablar con la gente para, en este caso, pedir ayuda, además de que tras estos días de su desaparición no ha continuado con su tratamiento médico, lo que puede empeorar su padecimiento.



“Si ven deambular a una niña, resguárdenla y háblenles a las dependencias correspondientes, sea o no sea mi hija, porque por algo está en ese lugar; pero si no es mi hija, resguárdenla y háblenles a las autoridades ahí que en el boletín, por favor, pido que se crea una alerta Ámber”.



“Que hagan algo porque ya es la desesperación; él no sabe dónde buscar, hay muchas amistades que me dicen que saben dónde está. En qué punto puede estar que te han dicho: "No me han dicho nada”.



La vestimenta que portaba Wendy el día de su desaparición es:



• Mallas negras

• Sandalias negras

• Una blusa negra con estampado de tigre color rosa



Ante cualquier referencia o avistamiento de la menor, comunicarse a los números.



• 81 1990 3873 o 81 2020 4411



“Alguien la tiene, su resguardo o alguna persona se la llevó; clama a su corazón que me la regrese si así lo tiene y si mi hija me oye y en su momento de lucidez que ella pueda tener, que me llame, que donde esté vamos a ir por ella y qué es lo que pasó; nosotros vamos a apoyarla siempre”.