Descarta Fiscalía fallas mecánicas en camión de la ruta 611

El fiscal Javier Flores precisó que las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas y que el dictamen oficial se establecerá en próximos días

A pesar de que la esposa del chofer de la ruta 611, quien perdió la vida en el accidente ocurrido sobre la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, aseguró para INFO7 que días antes del choque su esposo le había comentado que el camión presentaba fallas mecánicas que ya habían sido reportadas a la empresa, la Fiscalía General de Justicia del Estado descartó esta versión.

El fiscal Javier Flores afirmó que, tras el análisis inicial de la unidad y la revisión del material de video, no se encontraron indicios de fallas mecánicas en el camión involucrado.

“Se recabó el video completo. Se descartan fallas mecánicas. Está ahorita pendiente el dictamen de causas, yo creo que en los próximos días, dos, tres días va a estar ya”, declaró el fiscal al ser cuestionado por medios de comunicación durante la reunión de seguridad realizada en el Palacio de Gobierno.

No obstante, Flores precisó que las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas y que el dictamen oficial, en el que se establecerá cómo ocurrió el percance, estará listo en un plazo aproximado de tres días.

Añadió que ya se cuenta con la grabación completa del hecho, la cual forma parte de la investigación.

Empresa transportista dio su versión

Cabe señalar que el pasado miércoles la empresa Transportes del Oriente de Monterrey, emitió un comunicado en el que señaló que otra unidad de carga que circulaba por la zona habría provocado el accidente y posteriormente se dio a la fuga.

Mientras continúan las investigaciones, el fiscal informó que tanto la empresa de transporte como las aseguradoras ya se encuentran en pláticas con las víctimas y los familiares de quienes resultaron afectados.

“La compañía de seguros, las empresas están en pláticas con las víctimas y afectados”, dijo.

El accidente ocurrió el domingo pasado y dejó un saldo de nueve personas fallecidas y 61 lesionadas.