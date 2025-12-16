Se elevan a nueve las víctimas por volcadura de la ruta 611

Presuntamente el chofer de la ruta 611 Pesquería con número económico 49 habría perdido el control debido a las condiciones de pavimento mojado

El accidente protagonizado este fin de semana por un camión de la ruta 611 se cobró la vida de una novena víctima.

Se trata de una mujer identificada como Pilar Guerrero Orta de 51 años de edad quien estaba siendo atendida en la clínica 67 del IMSS en Apodaca.

La mujer sufrió severos golpes y perdió la vida a causa de un traumatismo severo en la cabeza.

El día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Nuevo León informó que el número de personas lesionadas a causa de la volcadura se había elevado a 61 personas.

A través de un comunicado, el instituto mencionó que otorgó atención médica inmediata a 61 pacientes en el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, Apodaca.

Con corte de las 11:00 horas de este lunes, la atención a los pacientes lesionados se desglosa de la siguiente manera:

33 fueron dados de alta por mejoría

18 permanecen estables en el HGZ 67

1 se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del HGZ No. 67

4 fueron trasladados a Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE)

4 fueron trasladados al Hospital Metropolitano

1 fue trasladado al Hospital Universitario.

¿Qué ocurrió?

Un camión urbano de la ruta 611 Pesquería volcó sobre la carretera Miguel Alemán en el kilómetro 27, Apodaca.

El percance vial se registró este domingo alrededor de las 17:30 horas en la colonia Cruces Golf, en donde se vio involucrado un camión de la ruta 611 con número económico 49 con placas de transporte del estado de Nuevo León.

Ocho personas perdieron la vida, siete en el lugar de los hechos y uno más que fue trasladado como lesionado a la clínica 67 del IMSS, donde al llegar confirmaron su deceso.

Cámara de seguridad de un tráiler capta accidente

Un video compartido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que el camión urbano, presuntamente, pierde el control debido a las condiciones del pavimento mojado y vuelca, dejando el fatídico saldo.

De los ocho fallecidos, cuatro son mujeres y cuatro hombres; solo una víctima ha sido identificada como Javier Ramos González, de 45 años de edad. Extraoficialmente, entre los fallecidos se encuentra el chofer de la unidad, identificado como Jose Manuel Rosaldo Reyes, de 44 años, pero hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Identifican a lesionados

1. Luis Enrique Vargas Ricardes de 39 años.

2. Artemio Flores Cruz de 47 años de edad.

3. Felipe Escobar Francisco de 55 años de edad.

4. Lorena Hernandez Sosa de 39 años de edad.

5. Ana Alicia Padron Piña de 32 años de edad.

6. Daniela del Angel Alvarado de 24 años de edad.

7. Enrique Resendiz Garcia de 41 años de edad.

8. Jose Luis Alonso Ramirez de 52 años de edad.

9. Juan Romero Paez de 47 años de edad.

10. Jose Misael Alvarez Garcia de 29 años de edad.

11. Juan Manuel Perez Pacheco de 19 años de edad.

12. Jose Carmen Salazar Cruz de 31 años de edad.

13. Antonia Castillo Salvador de 77 años de edad.

14. Diego Bryan Pacheco de 16 años de edad.

15. Nidia María Arcos Lopez de 24 años de edad.

16. Jose Angel Villanueva Sanchez de 40 años de edad.

17. Daniel Medina Rodriguez de 54 años de edad.

18. Sara Ericka Salas Hernandez de 46 años de edad.

19. Juan Carlos Dominguez Rodriguez de 42 años de edad.

20. Ericka Anastacio Segundo de 37 años de edad.

21. David Ruperto Valencia de 37 años de edad.

22. Norma Lazaro Santiago de 43 años de edad.

23. Maria Margarita Flores Martinez de 31 años de edad

24. Graciela flores Martinez de 26 años de edad.25. Isai Jimenez Perez de 32 años de edad.

26. Juan Aguilar Alejandro de 41 años de edad.

27. German Santos Labastida de 45 años de edad.

28. Osvaldo Contreras Ocotero de 36 años de edad.

29. Gilberto Martinez Bautista de 30 años de edad.

30. Yazmin Rodriguez Flores de 26 años de edad.

31. Pablo Alvarez Pedro de 53 años de edad.

32. Alan Uriel Hernandez Garcia de 33 años de edad.

33. Isauro Reyes Gomez de 39 años de edad.

34. Rogelio Hernandez Esperanza de 45 años de edad.

35. Jose Maria Salazar Acevedo de 45 años de edad.

36. Sergio River Belmarez de 42 años de edad.

37. Clara Yadicia Garcia Cepeda de 49 años de edad.

38. Jose Misael Alvarez Garcia de 29 años de edad.

39. Marlene Esparza Rocha de 36 años de edad.

40. Joselyn Perez Pacheco de 18 años de edad.

41. Genesis Violeta Loera Alonso de 05 años de edad.

42. Sarahi Guadalupe Cazares Arriaga de 19 años de edad.

43. Alejandra Yazmin Paredes Reyes de 29 años de edad.

44. dePablo Navejar Escobedo de 55 años de edad.

45. Pilar Guerrero Orta de 51 años de edad (fallecida).

46. Wendy Hernandez Rocha de 33 años de edad.

47. Laura Piña Miranda de 51 años de edad.

48.Luis Armando Guerrero Piña de 11 años de edad.

49. Bryan Moreno Cabrera de 06 años de edad.

50. Tomasa Rodriguez Flores de 34 años de edad.

51. Alejandro Mix Rodriguez de 08 años de edad.

52. Daily Johana Mix Rodriguez de 11 años de edad.

53. Saul Felipe Gomez Garcia de 38 años de edad.

54. Debora Osoria del Angel de 02 años de edad.

55. Yahaira Osoria del Angel de 03 años de edad.

56. Jahir Osorio del Angel Cruz de 30 años de edad.

57. Maria Elena Rodriguez Cruz de 39 años de edad.

Cabe señalar que aunque aumentó el número de personas lesionadas, aún no se tiene la identificación del resto.