Esto sabemos sobre el accidente de la ruta 611 en Apodaca

Era media tarde del domingo 14 de diciembre cuando la tranquilidad en un tramo de la carretera Miguel Alemán, en Apodaca, Nuevo León, se rompió con el sonido metálico de un pesado camión urbano que perdió el control, se impactó y volcó, dejando imágenes y consecuencias que marcarán a la comunidad por largo tiempo.

La unidad involucrada pertenecía a la ruta 611 Pesquería–Apodaca y circulaba con su capacidad casi completa cuando un repentino movimiento la lanzó sobre su costado izquierdo, generando una tragedia.

Sucedió alrededor de las 17:30 horas, poco antes de que la luz del día comenzara a perder fuerza. Testigos y pasajeros relataron que el autobús entró en derrape tras resbalar en un pavimento que, por las lluvias de la tarde, estaba húmedo lo que pudo haber contribuido a que el chofer perdiera el control de la unidad.

El vehículo primero colisionó con las barreras metálicas del camino y luego volcó dramáticamente, sembrando caos. Algunos pasajeros resultaron arrojados fuera de la unidad, mientras que otros quedaron atrapados dentro, lo que complicó las labores iniciales de rescate cuando los cuerpos de emergencia llegaron.

Accidente de ruta 611 suma al menos ocho personas fallecidas

La volcadura dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas, siete de ellas sin vida en el lugar y una más que murió después de ser trasladada a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con fuentes policiacas, cinco de las personas fallecidas eran mujeres, entre ellas una menor de edad.

Pasajeros que sobrevivieron describieron cómo la unidad, que iba llena de gente, de repente comenzó a deslizarse antes de virar de forma violenta. Las condiciones del asfalto debido a las recientes lluvias y el posible exceso de velocidad son factores que autoridades investigan como posibles causas del siniestro.

Familiares del chofer, identificado en algunos reportes como José Manuel Rosaldo Reyes, señalaron que él había advertido días antes de que la unidad presentaba presuntas fallas mecánicas, principalmente en los frenos, aunque no se ha confirmado si era la misma unidad de la ruta 611 en este accidente.

IMSS: 33 pacientes fueron dados de alta, 28 siguen hospitalizados

Tras la volcadura, Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, CRUM y paramédicos se desplegaron rápidamente para atender heridos y coordinar traslados a hospitales cercanos. La escena en el kilómetro 27 de la Miguel Alemán fue de conmoción y trabajo intenso, con equipos y ambulancias moviéndose entre cuerpos y heridos.

Durante la tarde del lunes, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que 33 pacientes ya fueron dados de alta de la clínica 67 y permanecían hospitalizadas 28 personas: 19 continúan internadas en la clínica 67, cuatro más reciben atención en unidades médicas de alta especialidad, cuatro se encuentran en el Hospital Metropolitano y una persona permanece en el Hospital Universitario.

Fiscalía General de NL trabaja para esclarecer la razón del accidente ruta 611

En paralelo, la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León informó que las investigaciones siguen en curso con el objetivo de determinar las causas del accidente y fincar responsabilidades.

Asimismo, se indicó que los cuerpos de las personas fallecidas aún no han sido entregados a sus familiares, ya que se encuentran pendientes los procedimientos legales correspondientes para completar este proceso.