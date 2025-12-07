Colapsa tráfico en Miguel de la Madrid por reparación de tubería

De acuerdo con AyD de Monterrey, las maniobras iniciaron tras detectarse una fuga en una tubería de 48 pulgadas, que generó un gran desperdicio de agua

Kilométricas filas de vehículos se registran en el boulevard Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido a los trabajos de reparación de una tubería de agua a la altura de la colonia San Miguel Arcángel. A partir del viernes, los automovilistas comenzaron a enfrentar un intenso congestionamiento vial, luego de que se realizara el cierre de tres carriles de la arteria, dejando solo uno habilitado, además de un carril en contraflujo.

Durante la tarde del sábado, el embotellamiento alcanzó una extensión de al menos 5.5 kilómetros. De acuerdo con Agua y Drenaje de Monterrey, las maniobras iniciaron tras detectarse una fuga en una tubería de 48 pulgadas, la cual generó un importante desperdicio de agua. Aunque la fuga fue controlada el mismo viernes, la soldadura de la estructura y la rehabilitación de la carpeta asfáltica continuarán durante el fin de semana.

La situación ha requerido la presencia de elementos de Tránsito de Guadalupe y de la Red Estatal de Autopistas, quienes se mantienen en la zona para acordonar el área y coordinar el flujo vehicular. El prolongado tiempo de espera fue incluso aprovechado por vendedores ambulantes que ofrecieron sus productos a los automovilistas atrapados en el congestionamiento.

“No sabíamos que iba a estar así de imposible la verdad, de haber sabido mejor le damos por otro lado”, expresó la conductora Grecia Fernández, quien circulaba por el sitio afectado.

A través de una ficha informativa, Agua y Drenaje informó que las labores concluirán para la mañana del lunes, aunque sin precisar un horario específico para la reapertura total de la vialidad.