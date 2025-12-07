Agua y Drenaje sigue con reparación en boulevard De la Madrid

Cuadrillas de la paraestatal aseguraron que trabajan sin parar, con el fin de culminar con la restauración de la infraestructura dañada

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey sigue con las labores de reparación registradas sobre el boulevard Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe.

Ante las condiciones meteorológicas registradas en la entidad, tales como la fuerte lluvia del pasado viernes, las cuadrillas de la paraestatal continúan con las labores a la altura de la colonia San Rafael Arcángel.

Estas acciones corresponden a la reparación de una tubería de 48 pulgadas ubicada sobre el boulevard Miguel de la Madrid.

También se prevé el desfogue del agua en la zona, con el objetivo de descubrir la tubería y realizar las labores correspondientes para efectuar dicha reparación.

Más de 300 colonias sin agua por megafuga

El daño de esta tubería provocó que más de 300 colonias quedarán sin el servicio hídrico debido al daño de la tubería.

Habitantes de la colonia Colibrí se percataron sobre la presencia de un socavón provocada por la fuga de agua potable.