Advierte Agua y Drenaje por cortes de agua en Guadalupe

Esto se debe a que se realizarán maniobras de mantenimiento en un tubo de drenaje de 48 pulgadas, ubicado sobre el Bulevar Miguel de la Madrid

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció cortes importantes del suministro del vital líquido, el cual comenzará desde las 20:00 horas de este viernes.

Esto se debe a que se realizarán maniobras de mantenimiento en un tubo de drenaje de 48 pulgadas, ubicado sobre el Bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia San Rafael Arcángel, del municipio de Guadalupe.

Cabe resaltar que los trabajos de mantenimiento podrían extenderse por hasta 24 horas, pero no solo eso, sino que posterior al mantenimiento, se realizará trabajo de tapado, compactación y pavimentación de la zona.

Ante esto, se exhorta a los usuarios a extremar precauciones, pues podrían pasar todo el fin de semana sin el suministro de agua. De igual manera, la vialidad sobre la mencionada arteria se verá afectada, pues se cerrarán dos carriles en el sentido de oriente a poniente.

Las colonias afectadas son: