Cae hombre por muerte de la mujer rusa Oksana Gracheva

Aunque el hallazgo ocurrió el pasado 19 de mayo en la colonia Villa Luz, no fue sino hasta cuatro días después que se arrestó al hombre, en Monterrey.

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La Fiscalía de Nuevo León detuvo a un hombre por el hallazgo sin vida en Apodaca de la ciudadana rusa Oksana Gracheva.

El arresto se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos vinculados con la desaparición de personas, y violación de las leyes de inhumación y exhumación.

Identificado como Josué Francisco de 42 años, el sospechoso se encontraba dentro de la vivienda donde se localizó el cuerpo de la mujer.

El reporte oficial detalla que incluso él dio acceso al inmueble a los elementos de la policía municipal que se desplegaron para atender el reporte de olores fétidos.

Aunque el hallazgo ocurrió el pasado 19 de mayo en la colonia Villa Luz, no fue sino hasta cuatro días después que se arrestó al hombre, en Monterrey.

Trascendió que Josué Francisco sostenía una relación sentimental con la extranjera.

A través de un comunicado, la autoridad informó el domingo que las causas del fallecimiento todavía no se determinan pues continúa pendiente el resultado de la autopsia.

Sin embargo, se detalló que el cuerpo tenía raspones en múltiples regiones y que estaba ya en un avanzado estado de descomposición al grado de presentar fauna cadavérica.

El detenido, quien cayó en vía pública en calles de la colonia Valle Morelos, fue trasladado a un centro de reinserción social mientras culminan las investigaciones

Oksana tenía una edad de 32 y llevaba radicando años en Nuevo León.

Con anterioridad, en 2022, fue reportada como desaparecida pero localizada ocho días después deambulando y, de acuerdo con la Fiscalía, sus familiares mantenían contacto con ella y sabían de su paradero.