Hallan sin vida en Apodaca a mujer desaparecida en 2022

Autoridades localizaron el cuerpo de una mujer de origen ruso reportada como desaparecida desde noviembre de 2022 en Guadalupe

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Un fuerte despliegue policiaco se registró en el municipio de Apodaca, luego del hallazgo de una mujer sin vida al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en la calle Madrigal marcada con el número 435, en la colina Villa Luz, donde los vecinos reportaron un fuerte olor fétido proveniente de la casa.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y de Guardia Nacional, quienes, confirmando la presencia de la mujer con aparentemente tres días de descomposición, ante esto se realizó el acordonamiento del lugar, para posteriormente personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizar el levantamiento del cuerpo.

La víctima, identificada como Oksana Gracheva Olegovna, de origen ruso, contaba con una ficha de búsqueda puesta por sus familiares desde el año 2022, cuando desapareció en el mes de noviembre en la colonia Cañada Blanca en Guadalupe, teniendo en ese entonces 28 años.

Peritos y agentes realizarán las investigaciones para conocer el motivo de su muerte tras la autopsia de ley, tras los casi cuatro años de su desaparición.