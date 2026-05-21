Investigan a pareja de mujer rusa hallada sin vida en Apodaca

Las autoridades no han determinado la causa de muerte, ya que la autopsia continúa en proceso; el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que la mujer localizada sin vida en un domicilio de la colonia Villa Luz, en el municipio de Apodaca, corresponde a Oksana Gracheva, una mujer de nacionalidad rusa de aproximadamente 30 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en 2022.

De acuerdo con el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, la ficha de búsqueda ya no se encontraba activa debido a que fue localizada ocho días después de haberse reportado su desaparición y mantenía comunicación con su familia.

“La situación migratoria se desconoce, lo que sabemos es que efectivamente en el 2022 había un señalamiento de desaparecida, la cual fue encontrada a los 8 días y se encontraba incluso en contacto con su familia”, declaró el fiscal durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Fscalía estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de muerte, ya que la autopsia continúa en proceso. Según los primeros reportes, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, sin embargo, el avanzado estado de descomposición dificulta establecer si existieron lesiones previas.

“La situación actual es que se está en labor de autopsia para efecto de determinar las causas de la muerte. Sería materia de la autopsia precisamente de encontrar alguna data, pero estaba en avanzado estado de putrefacción”, agregó Flores Saldívar.

Asimismo, las autoridades señalaron que aún se desconoce la situación migratoria legal de la mujer en México. Lo que sí se confirmó es que residía en el domicilio donde fue encontrada sin vida. Vivía junto a su pareja, de quien hasta ahora no se han revelado datos pero de quien ya sigue el rastro la Fiscalía.

Las investigaciones apuntan a que la mujer llevaba aproximadamente un mes viviendo en dicha propiedad ubicada en Apodaca. Fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades debido a olores fétidos provenientes del inmueble, lo que derivó en el hallazgo del cuerpo durante la tarde del martes.

“Al parecer en Apodaca era donde habitaba, tenía un mes de estar compartiendo ahí con su pareja. Comenzaron a cuestiones fétidas y se acudió y se encontró el cuerpo. Se está investigando a la pareja de la mujer”, concluyó el fiscal.