Busca Juárez declarar 'Día Estatal de la Lengua Materna'

El objetivo es consolidar políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos lingüísticos y en la valoración de la multiculturalidad

Juárez dio un paso decisivo para promover la diversidad lingüística y garantizar los derechos de las comunidades indígenas al presentar ante el Congreso de Nuevo León un proyecto de decreto que busca declarar el 21 de febrero como el “Día Estatal de la Lengua Materna”.

La iniciativa, aprobada previamente en sesión de Cabildo, fue entregada a nombre del municipio por la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ana Karen Tamez Fernández, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento oficial de la riqueza lingüística que existe en la entidad.

¿Qué propone el decreto del Día Estatal de la Lengua Materna?

La propuesta busca establecer una fecha oficial en el calendario estatal para reconocer, proteger y visibilizar las lenguas originarias que se hablan en Nuevo León. Esta medida pretende impulsar acciones educativas, culturales y comunitarias que favorezcan el uso, la enseñanza y la preservación de las lenguas indígenas, alineándose con la conmemoración internacional promovida por la UNESCO.

¿Por qué Juárez impulsa esta iniciativa?

El alcalde Félix Arratia Cruz explicó que la propuesta surge desde un municipio caracterizado por su diversidad cultural. Para la administración municipal, las lenguas representan un vehículo de identidad, historia y pertenencia, por lo que reconocerlas de manera oficial es un paso esencial para fomentar el respeto y la inclusión de las comunidades indígenas.

¿Qué lenguas indígenas se hablan en Nuevo León?

Con base en datos del INEGI, en el estado se hablan 51 de las 68 lenguas indígenas que existen en todo el país. En el caso específico de Juárez, destacan el náhuatl, el huasteco y el mixe, con miles de hablantes que aportan a la diversidad lingüística y al patrimonio cultural de la región.

¿Cuál es el impacto esperado a nivel estatal?

Aunque ya se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, esta iniciativa busca marcar un precedente estatal que motive a los otros 50 municipios de Nuevo León a reconocer formalmente a sus comunidades indígenas. El objetivo es consolidar políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos lingüísticos y en la valoración de la multiculturalidad que distingue al estado.