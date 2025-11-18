Envía Juárez 40 jóvenes a capacitación académica en la NASA

El gobierno municipal informó que el programa contempla talleres y prácticas en áreas como robótica, inteligencia artificial, ingeniería aeroespacial y más.

Un grupo de 40 jóvenes del municipio de Juárez inició esta semana su participación en el programa internacional ¡Al Infinito y NASA YA!, una iniciativa que les permitirá integrarse a actividades académicas en instalaciones de la NASA, universidades y centros de innovación en Houston, Texas.

El gobierno municipal informó que el programa contempla talleres y prácticas en áreas como robótica, inteligencia artificial, ingeniería aeroespacial, programación, criogenia y otras tecnologías aplicadas, además de recorridos por laboratorios y espacios de investigación donde los participantes podrán conocer procesos científicos y de innovación.

Previo al viaje, el alcalde sostuvo un encuentro con las y los jóvenes seleccionados para reconocer su desempeño académico y reiterar el compromiso del municipio con el impulso al talento local.

“Nunca antes, desde el Gobierno Municipal, se había hecho un esfuerzo de esta magnitud para estimular y favorecer al talento de nuestras juventudes. Hoy podemos decir que participaron más de 100 jóvenes de las preparatorias y universidades y ustedes fueron las y los seleccionados, siéntanse orgullosos, porque este logro es fruto de su disciplina y esfuerzo”, dijo el alcalde de Juárez, Félix Arratia.

Este proyecto es impulsado por el municipio en colaboración con la Fundación ULinks, con el objetivo de promover oportunidades de formación internacional para estudiantes de nivel medio superior y superior.

“A las y los jóvenes les digo, aspiren siempre a ser su mejor versión, ese es el camino que tenemos para construir un mejor entorno y una mejor ciudad. Esta experiencia internacional representa una actualización en lo más avanzado del mundo, y nosotros estamos comprometidos con siempre impulsar el talento”, agregó Arratia.

Las actividades iniciaron este lunes, con recorridos por el Space Vehicle Mock-Up Facility y Rocket Park, así como talleres de construcción y lanzamiento experimental de cohetes, retos de cryogenics, pruebas de thermal tiles y simulaciones de habitabilidad en Marte.

Además, los jóvenes participarán en competencias de robótica, sesiones intensivas de coding y prácticas en laboratorios de inteligencia artificial, ciberseguridad, drones y gaming. El programa también contempla visitas al Mission Control, el Museum of Natural Science, Hermann Park y City Hall.

Estas actividades terminarán el sábado 22 de noviembre, cuando los estudiantes regresen a Juárez para compartir lo aprendido durante su estancia en Texas.