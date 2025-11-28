Advierte Congreso que aprobaran presupuesto, pero con ajustes

Tanto el PRI, PAN y PRD, indicaron que el Paquete Fiscal 2026 aún está en análisis, sin embargo, hay cosas con las cuales no están de acuerdo

Ante la petición de que le aprueben el Presupuesto 2026 en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, los diputados en el Congreso del Estado dijeron que ellos sí van a aprobar un presupuesto, pero con los ajustes necesarios para que sea lo mejor para Nuevo León.

Tanto el PRI, PAN y PRD, indicaron que el Paquete Fiscal 2026 aún está en análisis, sin embargo, hay cosas como el endeudamiento y el alza a los impuestos con las cuales no están de acuerdo y seguramente modificarán.

“Nosotros estamos en toda la intención de aprobar un presupuesto, en ningún momento hemos dicho que no, solo decimos que hay cosas que se presentaron con las cuales no estamos de acuerdo. “En el uso de nuestras facultades como Congreso haremos las modificaciones necesarias para hacer un dictamen que pueda ser aprobado por los 42 diputados, vamos a probar un presupuesto, pero no necesariamente como él lo mandó”, dijo la priista Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto.

Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que aún están analizando el presupuesto y no aprobarán nada al vapor.

“Pues el gobernador puede pedir lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que mandó, la verdad no vamos a tomar ninguna decisión al vapor, necesitamos revisar qué fue lo que mandó, que esté completo, porque prácticamente el presupuesto que envió lo estamos analizando. “No vemos que el gobierno quiera hacer un esfuerzo de buscar ahorros en algunas áreas solamente está viendo cómo incrementar el gasto, pedir deuda e incrementar los impuestos, es el camino más fácil, mientras no tengamos mesas de trabajo con la Tesorería, con los empresarios, mientras no sepamos cuál es el sentir de los involucrados por los nuevos impuestos, no podemos tomar decisiones a la ligera”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador del PAN.

La diputada coordinadora del PRD indicó que el hecho que lo haya pedido desde la mañanera a un lado de la presidenta y no en una reunión con los diputados, deja mucho en qué pensar.

“Sí escuché lo que dijo con la presidenta, no sé por qué lo hace ahí, yo creo que para comprometer, pero la verdad es que el Congreso es el que tiene la facultad para determinar todas las cuestiones del presupuesto. “Yo creo que debería de tener mejor inteligencia emocional de venir a pedirlo como se debe, de establecer los criterios y las cuestiones que él propuso es este proyecto que dejan mucho que desear y no es la manera para que el líder estatal haga ese tipo de peticiones, mejor que venga al Congreso local”, dijo Perla Villarreal coordinadora del PRD.

Por otra parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes indicó que desde su bancada están de acuerdo con el Gobernador, ya que el Presupuesto del 2026 es importante para tener las obras listas para el Mundial de Fútbol.