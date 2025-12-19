Auditan seguridad de Ruta 611 tras tragedia en Apodaca

El secretario de Movilidad adelantó en rueda de prensa que las pesquisas en curso no se limitan únicamente a la tragedia.

A la par de investigar el accidente protagonizado por la Ruta 611 que dejó a nueve personas sin vida, la autoridad ya busca posibles fallas de seguridad en la operación de la empresa camionera, confirmó la Secretaría de Movilidad.

La compañía Transportes del Oriente de Monterrey, propiedad del tres veces ex alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía, y de su hijo, el también ex alcalde Patricio Lozano, enfrenta acusaciones de desatender los problemas mecánicos que presentaba la unidad accidentada.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, adelantó en rueda de prensa que las pesquisas en curso no se limitan únicamente a la tragedia.

“Fue una unidad de transporte público de una empresa de las que siempre han estado operado, y entiendo que se están revisando todos los temas de seguridad de esa empresa para que se tomen las medidas pertinentes”, declaró.

Fiscalía atrae el caso por víctimas mortales

El jueves, INFO7 publicó el testimonio de la esposa del chofer que manejaba la unidad volcada.

La mujer narró en exclusiva como desde días antes el camión presentaba anomalías que fueron reportadas y presuntamente ignoradas por Transportes del Oriente de Monterrey.

Al respecto, Villarreal enfatizó que ahora la competencia de las indagatorias recae en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Y es que, explicó el funcionario estatal, por Ley es el órgano autónomo quien debe fincar culpas por las víctimas mortales.

“Al haber un tema de fallecidos y este tipo de problemas, pues entra la Fiscalía y los peritos para determinar las responsabilidades”, dijo.

El miércoles, a través de un comunicado, la empresa de transportes aseguró tener evidencia de que el accidente fue ocasionado por un tráiler que se dio a la fuga.

La tragedia, ocurrida el domingo en Apodaca, dejó a nueve personas fallecidas y 61 lesionados.