Adrián Marcelo: ¿UANL le retiró la cédula profesional?

La salida de Adrián Marcelo del reality 'La Casa de los Famosos' en medio de polémica hizo estallar las redes sociales.

Bueno o malo, seguidores y detractores están hablando sobre la participación del influencer regio en el mencionado reality.

Por su parte, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado reveló que presuntamente a Adrián Marcelo le fue retirada su cédula profesional.

"Le acaban de quitar su cédula profesional en la Universidad de Nuevo León. A ver si así entiende", dijo la periodista durante el programa 'Sale el Sol'.

La periodista no ofreció más detalles, pero la información fue rápidamente replicada en redes sociales.

Recordemos que Adrián Marcelo tiene la Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Anteriormente, el también conductor fue duramente criticado cuando confesó que a través de 'palancas' su papá le había ayudado a entrar a la facultad de Psicología ya que no había pasado ciertos filtros.

"Tienes que hacer un examen, punto de conocimiento que me fue muy bien, pero en psicología también te piden un examen psicométrico”, comentó. "Una serie de pruebas en las cuales arrojas si tienes el perfil. Es otro filtro, porque muchos aplican. Solicité una entrevista para saber por qué no me habían aceptado, yo quería entender eso. Y resultó que la prueba arrojaba que yo era propenso a tener cambios en el estado de ánimo. Es un filtro".

Tras la polémica confesión, los usuarios se volcaron contra el influencer, pidiendo que la Máxima Casa de Estudios le retirara la cédula profesional.

Es importante señalar que hasta el momento la UANL no ha emitido algún comunicado que confirme las declaraciones de la periodista en sus redes sociales.

Incluso, en el Registro Nacional de Profesionistas aparece activo el número de cédula de Adrián Marcelo.

¿En qué casos se cancela el título profesional?

De acuerdo con la ley, en su artículo 67 se indica que la parte interesada podrá solicitar cancelar la inscripción de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que deban registrarse, por las siguientes causas:

-Error o falsedad en los documentos inscritos.

-Expedición del título sin los requisitos que establece la ley.

-Resolución de autoridad competente.

-Desaparición de la institución educativa facultada para expedir títulos profesionales o grados académicos equivalentes; revocación de la autorización o retiro de reconocimiento oficial de estudios.

Aunque aclara que la cancelación no afectará la validez de los títulos o grados otorgados con anterioridad.

-Disolución del colegio de profesionistas.

En caso de que se cancele el registro de un título o autorización para ejercer una profesión, producirá efectos de revocación de la cédula profesional o de la autorización.

