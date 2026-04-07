Suman seis muertos por aplicación de suero vitaminado en Sonora

Autoridades confirmaron la muerte de dos personas más relacionadas con la aplicación de suero vitaminado, con lo que la cifra de víctimas asciende a seis

Autoridades de Sonora confirmaron la muerte de dos personas más relacionadas con la aplicación de suero vitaminado, con lo que la cifra de víctimas asciende a seis, en un caso que ha encendido las alertas sanitarias en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Sonora, se han identificado un total de nueve casos vinculados a este tratamiento. Seis personas fallecidas, una hospitalizada en estado grave y dos más que ya fueron dadas de alta tras presentar mejoría.

Las autoridades estatales, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora, informaron que todas las víctimas recibieron una solución intravenosa suministrada por un mismo médico, quien prescribía, preparaba y administraba el tratamiento.

El presunto responsable fue identificado como Jesús Maximiliano “N”, un médico homeópata que laboraba en una clínica privada en Hermosillo, actualmente prófugo.

Cateo y análisis de sustancias

El pasado 1 de abril, autoridades realizaron un cateo en la clínica Medicina Regenerativa Celular, donde aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, equipo de cómputo y diversos insumos médicos.

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Los productos fueron enviados para análisis a la Cofepris, mientras que la Secretaría de Salud estatal lleva a cabo estudios histopatológicos para determinar posibles daños causados por la sustancia administrada.

En el marco de las investigaciones también se mencionó a la empresa Rubio Pharma y Asociados como presunta proveedora de los insumos; sin embargo, la compañía negó comercializar productos denominados “suero vitaminado”.

Víctimas y síntomas graves

Entre las personas fallecidas se encuentran Dinora Ontiveros, Jesús Héctor Almeida Flores, Sebastián Almeida Cáñez, Catalina Figueroa y Zahid Alberto Castro Lagarda. La identidad de la sexta víctima no ha sido confirmada.

Familiares señalaron que los pacientes acudieron al tratamiento por padecimientos como fatiga, artritis o para mejorar su energía, pero posteriormente presentaron complicaciones severas como insuficiencia renal, hepática, hipotensión y neumonía.

La Secretaría de Salud activó mecanismos de coordinación para dar seguimiento al caso y apoyar en las investigaciones.

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Las autoridades buscan determinar si existe un patrón de negligencia médica en la administración de estos tratamientos, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.