Suman cuatro víctimas por suero vitaminado en Sonora

Un tío de la víctima, que recibió el mismo tratamiento ese día, también fue internado de gravedad en el Hospital CIMA, aunque logró sobrevivir

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha iniciado una investigación para determinar la existencia de un posible patrón de negligencia médica tras el fallecimiento de al menos cuatro personas en la capital sonorense.

Todas las víctimas compartían un denominador común: la administración de sueros por vía intravenosa en una clínica privada.

La alerta creció tras la muerte de Dinora Ontiveros, quien falleció el pasado 2 de marzo. Según el testimonio de sus hijos, Ontiveros acudió el 24 de febrero a recibir un tratamiento intravenoso presuntamente administrado por el médico Jesús Maximiliano “N”.

Horas después del procedimiento, su salud sufrió un deterioro acelerado que obligó a su hospitalización en la Clínica del Noroeste. El reporte clínico detalló un cuadro crítico de hipotensión, plaquetas bajas, insuficiencia renal y hepática, además de neumonía.

Un tío de la víctima, que recibió el mismo tratamiento ese día, también fue internado de gravedad en el Hospital CIMA, aunque logró sobrevivir.

Patrón de víctimas en aumento

El caso de Ontiveros no es el único. Se ha reportado el fallecimiento de Catalina Figueroa, una mujer de aproximadamente 30 años, quien murió en el Hospital General de Hermosillo tras ser atendida en la misma clínica homeopática.

Su hermano, Diego Figueroa, permanece en estado grave en el Hospital Regional de Sonora tras haber recibido también un suero vitaminado.

A esta cadena de tragedias se suman Jesús Almeida y su hijo, Sebastián Almeida, cuyos restos fueron sepultados este 1 de abril. Sus muertes también han sido vinculadas presuntamente a la aplicación de estos tratamientos en el mismo establecimiento.

La respuesta de la clínica

Ante los señalamientos, el centro médico involucrado emitió una respuesta preliminar indicando que los sueros utilizados contenían “medicamento homeopático de Rubio Pharma”.

Como respaldo, entregaron un folleto informativo a los familiares, documento que los afectados han calificado como insuficiente y carente de sustento técnico ante la letalidad de los resultados.

¿Qué es el suero vitaminado y cuáles son sus riesgos?

Este tratamiento, popularizado bajo el nombre de "terapia IV", consiste en la administración directa de una mezcla de solución salina, vitaminas y minerales en el torrente sanguíneo.

Aunque se promociona para combatir la fatiga y fortalecer el sistema inmune, expertos advierten que su aplicación sin una evaluación clínica rigurosa conlleva riesgos graves, tales como desequilibrios electrolíticos que pueden afectar el corazón y los riñones, reacciones anafilácticas o alérgicas a los componentes de la mezcla y contaminación bacteriana si no se cumplen protocolos estrictos de esterilidad.

La Fiscalía de Sonora continúa recabando pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades, mientras familiares de las víctimas denuncian que podría haber más casos similares aún no reportados.