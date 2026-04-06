Salud investiga muertes por sueros en clínica de Sonora

Salud inició una investigación tras la muerte de al menos cuatro personas en Hermosillo, presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados

La Secretaría de Salud inició una investigación tras la muerte de al menos cuatro personas en una clínica privada de Hermosillo, presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que, tras recibir la notificación de los decesos, se activaron de inmediato mecanismos de coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos.

La autoridad sanitaria detalló que la Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantienen comunicación permanente con instancias de salud en Sonora para dar seguimiento puntual al caso.

Como parte de las indagatorias, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio con el objetivo de determinar con precisión las causas de las muertes, así como confirmar o descartar posibles riesgos sanitarios asociados a los procedimientos realizados en el establecimiento.

Clínica asegurada y peritajes en marcha

El sitio donde ocurrieron los hechos fue asegurado por autoridades estatales luego de un cateo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, como parte de las investigaciones en curso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer conclusiones definitivas sobre lo ocurrido, mientras continúan los peritajes y la recolección de evidencia.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso con la protección de la población y el cumplimiento de la normatividad vigente, y aseguró que informará oportunamente sobre los resultados una vez que concluyan las investigaciones oficiales.