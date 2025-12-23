Robo a Lalo Villar frena proyectos de ‘La Ruta de la Garnacha’

El espacio colonia Narvarte funcionaba como centro de producción audiovisual para distintos proyectos digitales, entre ellos comerciales y contenidos de comida

Un robo registrado durante la madrugada del lunes 8 de diciembre dejó sin equipo de trabajo a Lalo Villar, creador digital del canal de YouTube ‘La Ruta de la Garnacha’, luego de que sujetos ingresaran a las oficinas que compartía con otros creadores en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

El espacio funcionaba como centro de producción audiovisual para distintos proyectos digitales, entre ellos colaboraciones comerciales y contenidos gastronómicos. De acuerdo con el testimonio difundido por el propio creador, el hecho no solo implicó pérdidas materiales, sino la cancelación de compromisos laborales previamente agendados.

Así ocurrió el robo en las oficinas de ‘La Ruta de la Garnacha’

Según lo expuesto por Villar, el ingreso al inmueble ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando presuntamente dos personas cortaron el alambrado exterior y bajaron los interruptores generales de energía eléctrica, dejando inoperantes las cámaras de seguridad.

Las grabaciones disponibles permitieron reconstruir que los responsables permanecieron dentro del lugar por aproximadamente seis horas, tiempo durante el cual revisaron cada área, seleccionaron el equipo y lo empacaron en maletas encontradas en el sitio.

¿Qué proyectos no podrá realizar Lalo Villar tras robo en oficina?

Entre lo robado se encuentran computadoras, cámaras de video, drones, luces, tripiés, estabilizadores, equipo de edición y mercancía relacionada con los canales que operaban en el lugar. El robo impactó directamente en la operación de contenidos y grabaciones programadas.

De acuerdo con lo informado, una colaboración que se encontraba en proceso con una plataforma de streaming tuvo que ser cancelada, debido a la falta de herramientas técnicas necesarias para su producción.

Posibles sospechosos podrían ser liberados por falta de pruebas

El robo fue descubierto por un familiar de Villar durante la mañana, quien notificó de inmediato al número de emergencias. Elementos policiales arribaron al sitio minutos después y orientaron a los afectados para realizar la denuncia correspondiente.

No obstante, se explicó que, aun contando con imágenes parciales de los presuntos responsables, la ausencia de flagrancia complica la posibilidad de una detención efectiva, situación que fue comunicada a los denunciantes durante la atención inicial.

Vecinos de colonias cercanas denuncian robos similares en la zona

Los afectados señalaron que el modus operandi observado coincide con reportes recientes de robos en oficinas y viviendas de colonias cercanas, como la Del Valle, lo que ha generado inquietud entre vecinos y trabajadores de la zona.

Asimismo, se reconoció que este no habría sido el primer incidente de este tipo en el inmueble, aunque en ocasiones anteriores no se presentó una denuncia formal ante las autoridades.