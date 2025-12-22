Emite Chiapas aviso epidemiológico por brote de sarampión

Autoridades llaman a evitar eventos masivos y reforzar vacunación ante el aumento de casos; revisa qué municipios están en riesgo y las medidas vigentes.

La Secretaría de Salud de Chiapas emitió un aviso epidemiológico por sarampión ante la detección de 57 casos probables y el riesgo de propagación de esta enfermedad en distintos municipios de la entidad. La medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario implementadas para reducir la transmisión comunitaria.

Como parte del aviso, la dependencia estatal solicitó a las autoridades locales valorar la cancelación o reprogramación de eventos masivos, principalmente en zonas con transmisión activa o baja cobertura de vacunación. La recomendación busca disminuir la concentración de personas y limitar posibles cadenas de contagio.

Refuerzan vigilancia y detección de casos sospechosos

El documento instruye a las unidades médicas públicas y privadas a fortalecer la detección oportuna de casos sospechosos, así como a notificar de manera inmediata a las áreas de epidemiología correspondientes. También se solicita garantizar el aislamiento de personas con síntomas compatibles.

Entre los signos que deben ser considerados se encuentran fiebre, erupción cutánea, tos, conjuntivitis y escurrimiento nasal. Las autoridades señalaron que la identificación temprana resulta clave para contener la propagación del virus.

#AvisoImportante Para evitar la propagación del contagio de #Sarampión, @SSaludChiapas convoca a padres y madres de familia, así como a tutores, que si sus hijas o hijos presentan algún 🤒 síntoma de alerta 👇🏻 #NoLosLleves pic.twitter.com/uQRcPZVEkD — Salud Chiapas Oficial (@SSaludChiapas) December 4, 2025

Municipios con cercos epidemiológicos activos

Derivado de los casos detectados, se implementaron cercos epidemiológicos en municipios como Mitontic, San Cristóbal de las Casas, Larráinzar, Chenalhó y Chamula, así como en localidades vecinas consideradas de riesgo por la movilidad de la población.

De acuerdo con el Aviso Epidemiológico y el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, al 17 de diciembre se reportaron 5 mil 781 casos confirmados a nivel nacional, con mayor incidencia en entidades como Chihuahua y Jalisco.

Confirman nuevos casos y amplían medidas preventivas

En Chiapas, tan solo en las últimas 24 horas previas al informe, se confirmaron 45 nuevos casos, principalmente en municipios con transmisión activa como San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán y Larráinzar.

Otros municipios con registros recientes incluyen San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán, lo que motivó la ampliación de las acciones de prevención.

Suspensión de eventos masivos en Chipas por sarampión

Con base en el Reglamento Sanitario Internacional y la Ley General de Salud, las autoridades sanitarias solicitaron evitar posadas, ferias, desfiles, eventos deportivos y cualquier concentración masiva del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, con posibilidad de ampliación.

El oficio advierte que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede provocar complicaciones graves. Asimismo, señala que ignorar las disposiciones podría constituir una infracción a la legislación sanitaria vigente.

Vacunación y respuesta institucional en Chiapas

Hasta el momento, se han aplicado 11 mil 494 dosis de la vacuna triple viral (SRP) en municipios como Chalchiuitán, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Teopisca, Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas, entre otros.

Las autoridades de salud exhortaron a la población a revisar y completar los esquemas de vacunación, especialmente en niñas, niños y personas no vacunadas. El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y continuará informando sobre la evolución del brote.

Cacahoatán suspende eventos por alerta sanitaria

De manera paralela, el Ayuntamiento de Cacahoatán emitió una alerta sanitaria y anunció la cancelación obligatoria de eventos masivos, en apego a las indicaciones de la Secretaría de Salud de Chiapas y al Aviso Epidemiológico vigente.

La suspensión incluye posadas, ferias, desfiles y actividades deportivas durante la temporada invernal 2025–2026. Las autoridades municipales señalaron que la medida busca reducir riesgos de contagio y proteger a la población, especialmente a menores de edad.