Balacera en restaurante deja un muerto y herido en CDMX

La SSC realiza el análisis de cámaras de videovigilancia ubicadas en la colonia Juárez para identificar la ruta de escape y posible ubicación de los agresores

Un ataque directo en un restaurante de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada, de acuerdo con información confirmada por autoridades de seguridad de la Ciudad de México. El hecho generó una movilización policial y el inicio de una investigación ministerial.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento de venta de comida ubicado sobre la calle Niza, donde se encontraban tres personas consumiendo alimentos al momento de la agresión. La situación fue reportada a los servicios de emergencia tras escucharse varias detonaciones de arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en la colonia Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, una mujer y dos hombres se encontraban sentados en el interior del local cuando dos sujetos arribaron al sitio a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores realizaron disparos directamente contra las víctimas.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar en el mismo vehículo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención, confirmando el fallecimiento de un hombre y el traslado de otra persona a un hospital.

Una persona muerta y otra lesionada, el saldo de los disparos en el Luaú, ubicado sobre Hamburgo y Niza, col. Juárez. @AlcCuauhtemocMx. #Precauciones #Video 🎥👇🏽 https://t.co/7whxLoqtBQ pic.twitter.com/82NWBKhe6d — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 22, 2025

Saldo del ataque y atención a víctimas

Las autoridades informaron que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó con lesiones por impacto de bala. El herido fue atendido por servicios médicos y trasladado a un nosocomio para recibir atención especializada.

Investigación y búsqueda de responsables

La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio parte al agente del Ministerio Público para el inicio de los servicios periciales y la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Como parte de las indagatorias, se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia ubicadas en la colonia Juárez y zonas aledañas, a fin de identificar la ruta de escape y la posible ubicación de los agresores.

Tras el ataque, se incrementó la presencia policial en el sector, mientras continúan las labores de investigación. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso.