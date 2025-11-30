Quién es Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo'

La reciente admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López abrió nuevas dudas sobre su papel en la estructura criminal heredada de su padre.

Joaquín Guzmán López, de 39 años, se declarará culpable ante un tribunal de Illinois el 1 de diciembre de 2025, de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas. Este giro marca un momento clave en la caída de una de las figuras centrales de lo que fue la facción heredera del imperio criminal de su padre.

Nacido el 16 de julio de 1986 en Culiacán, Sinaloa, Guzmán López es conocido con los alias “El Güero” y “Moreno”. Es el penúltimo de los cinco hijos de El Chapo con su pareja Griselda López Pérez. Junto con sus hermanos, integraba la facción conocida como Los Chapitos, la cual, tras la extradición de su padre, asumió el control de gran parte de los negocios delictivos del cártel.

Años después de la muerte de su hermano mayor, Édgar Guzmán López, heredó parte del negocio de narcotráfico.

Primeros pasos y herencia criminal: de la muerte de Édgar al ascenso en “Los Chapitos”

Desde joven, Guzmán López mantuvo un perfil más bajo que algunos de sus hermanos, lo que le ganó el sobrenombre de “el más discreto” dentro de la organización.

Tras la muerte de Édgar, asumió responsabilidades en la red de narcotráfico familiar: control de laboratorios de drogas en Culiacán, compra de precursores químicos, producción de drogas sintéticas y su envío hacia Estados Unidos.

Difiere de otros miembros del cártel en su estilo: según testimonios, Guzmán López “no gustaba convivir ni hablar con narcotraficantes”, y presumía de su inteligencia, alejándose del perfil público que otros hermanos tenían.

En 2015, participó en la operación familiar que facilitó la fuga de su padre del penal del Altiplano, lo que evidenció su involucramiento directo en decisiones estratégicas del grupo.

Captura, extradición y la confesión que sacude al Cártel de Sinaloa

El 25 de julio de 2024, Guzmán López fue detenido en El Paso, Texas, junto a otro capo del narcotráfico, Ismael "El Mayo" Zambada. Su arresto representó un duro golpe a “Los Chapitos”, considerados herederos del imperio criminal de su padre.

En la primera audiencia, realizada el 30 de julio de 2024, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, tras meses de negociaciones, aceptó un acuerdo de culpabilidad, con lo que enfrenta probablemente una condena reducida a cambio de cooperación con autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EUA lo señala como responsable de una vasta red criminal: producción y distribución de fentanilo, cocaína, metanfetaminas, lavado de dinero y uso de armas, entre otros delitos.

Este acuerdo no solo pone nombre y responsabilidad sobre quien muchos creían un actor oscuro detrás del cártel, sino que también debilita la estructura interna de “Los Chapitos”, con posibles efectos en la lucha contra el narcotráfico.

Cómo sigue el proceso: riesgos y repercusiones

Con su declaración de culpabilidad, Guzmán López podría recibir una condena considerable, pero su cooperación con el gobierno de EUA puede traducirse en beneficios penales.

También representa una oportunidad para las autoridades de acceder a información clave sobre rutas de narcotráfico, operaciones financieras, laboratorio de drogas y otros miembros de la organización.

Además, la caída de una figura central como “El Güero” puede generar reconfiguraciones dentro del cártel y mapa del narcotráfico, conflictos internos y peleas por el liderazgo.

Este hecho marca una nueva etapa en la historia del cártel fundado por El Chapo, en la cual los herederos se enfrentan a la justicia.